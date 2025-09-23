Tunisie: Grand-Tunis - Les quartiers « stars » de la location dévoilés !

La tendance du marché de la location longue durée reste orientée à la hausse au cours du premier semestre de l'année 2025 par rapport à la même période de 2024. Les loyers moyens ont enregistré une progression de 4 %, tandis que les superficies louées ont gagné 3 %, d'après le Tensiomètre locatif du premier semestre 2025, publié, mardi, par Mubawab, plateforme digitale dans le secteur immobilier national.

Cette étude s'appuie sur les annonces et recherches effectuées sur Mubawab.tn pour dresser un état des lieux précis du marché de la location longue durée. Près de 44% des visiteurs du site sont en quête d'un logement en location longue durée, et ce segment concentre près de 47 % des annonces publiées. L'appartement reste la valeur refuge du marché : il représente 55 % de l'offre disponible et capte à lui seul 76 % des recherches. D'un semestre à l'autre, la hausse se révèle plus mesurée (+2 % : S1 2025 Vs S2 2024), signe que le marché, sans excès ni emballement, poursuit sa trajectoire ascendante avec régularité.

Dans le Grand Tunis, certains quartiers se hissent au rang de véritables locomotives du marché locatif. Les Jardins de Carthage, la Marsa, Aïn Zaghouan Nord, Ennasr 2 et El Aouina figurent en tête d'affiche, confirmant leur statut de valeurs sûres.

Au niveau des Jardins de Carthage, la demande est largement portée par les S+1 et S+2. Au premier semestre 2025, les loyers moyens atteignent 1 530 D pour un S+1, 1 970 D pour un S+2 (+3 % en un an) et 2 350 D pour un S+3 (+2 %). Les surfaces de 50 à 90 m² concentrent la majorité des recherches, reflet de l'intérêt croissant des jeunes actifs pour ce segment.

Aïn Zaghouan Nord est le troisième quartier le plus recherché après la Marsa et Jardins de Carthage. La demande s'y concentre sur les S+1 et S+2, en parfaite adéquation avec une offre bien représentée sur le marché. Côté prix, le loyer moyen est de 1 350 D pour un S+1 (+6 % par rapport au premier semestre de l'année 2024), 1 600 D pour un S+2 (+5 %) et 1 740 D pour un S+3 (+4 %). Les locataires privilégient les surfaces intermédiaires, oscillant entre 50 et 130 m².

Ennasr 2 se hisse au quatrième rang des quartiers les plus demandés. La demande y reste soutenue, avec une préférence marquée pour les S+1 et S+3. Les loyers moyens s'élèvent à 1 100 D pour un S+1 (+5 %), 1 480 D pour un S+2 (+1 %) et 1 700 D pour un S+3 (+3 %). Les recherches s'orientent à la fois vers les petites surfaces de 50 à 90 m², très prisées des célibataires, et les grands appartements de 130 à 170 m², adaptés aux familles.

En complément des zones stars (les plus demandées), d'autres quartiers du Grand Tunis confirment leur attractivité sur le marché locatif. El Aouina se distingue comme 5e quartier le plus recherché, avec une demande concentrée sur les S+1 et S+2. Les loyers moyens progressent (+4 à +5 %), dans des superficies comprises entre 50 et 130 m².

Les jardins d'El Menzah 2 affiche une dynamique notamment sur les S+2 et S+3, où les loyers ont bondi de +9 à +10 % en un an. Mourouj 6 reste dominé par les S+2 (80 % de la demande), avec des loyers moyens autour de 930 D pour ce segment et des surfaces majoritairement de 90 à 130 m². Riadh Al Andalous attire surtout les petites typologies (S+1 et S+2), avec une croissance annuelle des loyers (+7 à +8 %), particulièrement sur les superficies de 50 à 90 m².

Boumhel confirme sa vocation de marché abordable : les S+1 et S+2 concentrent près de 9 recherches sur 10, avec des loyers moyens de 850 D pour les S+1 et de 1 020 D pour les S+2.