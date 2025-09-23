Tunisie: Location longue durée - Hammamet arrive en tête, suivie de Nabeul centre et de Sousse

23 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Hammamet Nord capte 21% des recherches de locations longue durée à fin juin 2025, d'après le Tensiomètre locatif du premier semestre 2025, publié, mardi, par Mubawab, plateforme digitale spécialisée dans le secteur immobilier national.

La demande y est fortement orientée vers les S+1 et S+2, avec des loyers moyens établis à 1000 D pour un S+1 (+5 %), 1 210 D pour un S+2 (+4 %) et 1 420 D pour un S+3 (+3 %).

Les locataires privilégient des surfaces de 50 à 130 m², adaptées aux besoins variés entre résidences secondaires et logements permanents.

En deuxième position, Nabeul Centre concentre 16% de la demande locative. Le S+2 concentre près de la moitié des recherches. Les loyers moyens y atteignent 720 D pour un S+1 (+6 %), 900 D pour un S+2 (+5%) et 1 150 D pour un S+3 (+4 %), pour des superficies plébiscitées de 90 à 130 m².

Enfin, la Cité El Wafa s'impose comme troisième pôle locatif du Cap Bon avec 15% des recherches. Le marché y est dominé par les S+2, qui dépassent la moitié des demandes, et les loyers moyens oscillent entre 830 D pour un S+1 (+8 %), 1 040 D pour un S+2 (+4 %) et 1 250 D pour un S+3 (+2 %), avec une préférence marquée pour les appartements familiaux de 90 à 130 m².

Sahel : El Kantaoui en tête et Monastir monte en puissance

Le marché locatif du Sahel reste dominé par les S+2 et les superficies de 50 à 130 m² au premier semestre de 2025.

El Kantaoui arrive en tête avec plus de la moitié des recherches concentrées sur les S+2 : les loyers moyens s'y établissent à 1 080 D pour un S+1 (+8 %), 1 290 D pour un S+2 (+4 %) et 1 550 D pour un S+3 (+3 %).

Suivent Sahloul 4, avec des loyers moyens de 870 D pour un S+1 (+5 %) et 1 340 D pour un S+3 (+3 %), et Hammam Sousse, troisième pôle, où les S+1 et S+2 s'affichent en moyenne entre 820 D et 1 300 D.

Plus au nord, à Hergla, les loyers s'établissent à 650 D pour un S+1 (+8 %) et 1 100 D pour un S+3 (+5 %), tandis que Chott Meriem confirme son attrait balnéaire, avec une large majorité de S+2 autour de 1 060 D (+7 %) et des S+3 à 1 220 D (+3 %).

Enfin, Monastir Ville attire 6 % de la demande régionale et enregistre une envolée des loyers moyens atteignant 1 060 D pour un S+2 (+12 %) et 1 270 D pour un S+3 (+9 %).

