Tunisie: BTS - Faciliter l'accès au financement pour les artisans

La Banque Tunisienne de Solidarité et la Fédération tunisienne de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises ont récemment signé un accord de partenariat pour soutenir l'initiative privée, dans le cadre de leurs efforts visant à promouvoir l'esprit d'entreprise et à encourager la création de projets.

Cet accord, signé au siège de la Banque, a pour objectif de faciliter l'accès des entrepreneurs au financement et de les soutenir davantage par l'accompagnement, la formation et le suivi afin d'assurer le succès et la pérennité de leurs projets de petite et moyenne taille.

En vertu de cet accord, des ateliers et des forums seront organisés au profit des entrepreneurs, en plus de la formation d'un comité technique conjoint pour suivre les projets, aplanir les difficultés et orienter les entrepreneurs vers les secteurs innovants et prometteurs.

Cet accord est entré en vigueur le vendredi 19 septembre 2025, date de sa signature.

Il est à noter que la Fédération tunisienne des artisans et des petites et moyennes entreprises est une organisation non gouvernementale qui travaille à soutenir et à financer les projets privés des artisans et des petites et moyennes entreprises en Tunisie.