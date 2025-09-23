Tunisie: Parlement-Proposition de loi - Réglementer l'activité des muezzins dans les mosquées

23 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La commission de l'organisation de l'administration, de la numérisation, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption discutera, au cours de la prochaine année parlementaire qui débutera début octobre, d'une proposition de loi présentée par la députée Syrine Mourabet. L'objectif est de mettre en place une loi fondamentale pour réguler le travail des cadres de mosquées.

Cette proposition, composée de 12 chapitres, définit les fonctions des personnes concernées : l'imam-prédicateur, l'imam des cinq prières, le muezzin, l'intendant, l'intendant principal, et toute autre personne exerçant une fonction au sein d'une mosquée sous la supervision du ministère des Affaires religieuses.

Les auteurs de la proposition estiment que le système actuel n'est pas un cadre juridique unifié. Il ne garantit pas aux employés de mosquées leurs droits fondamentaux, comme un salaire mensuel fixe, une couverture sociale, le droit aux congés et les primes d'encouragement.

La proposition de loi suggère également des conditions de recrutement, notamment le niveau d'études, une formation spécialisée et la neutralité politique et partisane.

