Tunisie: SFI - Un partenariat renforcé pour stimuler l'investissement

23 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministre de l'Économie et de la Planification, M. Samir Abdelhafidh, a rencontré le lundi 22 septembre 2025, au siège du ministère, M. David Tinal, le directeur régional de la Société financière internationale (SFI) pour la région du Maghreb, qui fait partie du groupe de la Banque mondiale.

Cette rencontre, à laquelle ont participé Mme Sarah Morsi, la représentante résidente de la SFI en Tunisie, et M. Alexander Aroubio, le représentant résident de la Banque mondiale en Tunisie, a été l'occasion pour le ministre de saluer le niveau de coopération existant entre les deux parties, en soulignant la volonté de le renforcer davantage dans la période à venir.

L'entretien a également porté sur l'état d'avancement de certains programmes de coopération en cours, notamment ceux liés à l'amélioration du climat d'investissement et des affaires, et au soutien du secteur privé.

M. David Tinal a réaffirmé la volonté de la Société financière internationale de continuer à soutenir la Tunisie dans la mise en œuvre de ses programmes de réforme, en fournissant l'expertise technique et les mécanismes de financement nécessaires.

