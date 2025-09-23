Ile Maurice: Première politique de l'égalité des genres

La ministre de l'Égalité des genres et du Bien-être de la Famille, Arianne Navarre-Marie, a remis officiellement ce mardi 23 septembre la Gender Policy de Rodrigues à la commissaire aux Affaires féminines, Christiane Agathe. Un moment qualifié de «vision commune pour une société plus juste», fruit d'un long dialogue et d'une concertation autour des réalités locales.

La nouvelle politique se décline en sept axes majeurs :

émancipation économique accélérée des femmes pour rompre la féminisation de la pauvreté ;

égalité des chances dans l'éducation ;

promotion d'un mode de vie sain et du bien-être pour tous ;

renforcement de la participation des femmes aux instances de décision ;

lutte contre les violences basées sur le genre ;

amélioration de la communication et des médias sensibles au genre ;

consolidation des institutions chargées de la mise en oeuvre.

Pour la ministre, «lorsque les femmes et les hommes sont traités équitablement, lorsque les familles sont soutenues et lorsque les jeunes sont responsabilisés, c'est toute la communauté qui avance».

La commissaire Christiane Agathe a souligné les progrès accomplis ces dernières années : meilleure représentation des femmes dans divers secteurs, accès renforcé à l'éducation et sensibilisation accrue aux enjeux de genre. Mais les défis restent nombreux : persistance des violences domestiques, inégalités économiques et sous-représentation dans certains postes stratégiques.

Le Chef commissaire Franceau Grandcourt a salué la présence de la ministre, preuve du soutien constant de Maurice, et a appelé à des moyens supplémentaires pour pérenniser les actions.

L'ambassadeur de l'Union européenne a rappelé que le Sustainable Integrated Development Plan de Rodrigues, financé par l'UE, constitue un cadre stratégique pour un développement inclusif et résilient.

«Aujourd'hui, nous ne remettons pas simplement un document. Nous affirmons une vision et lançons un appel à bâtir une société où chaque personne, quel que soit son genre, dispose des mêmes opportunités», a conclu la ministre.