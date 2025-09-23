Ile Maurice: Un père de famille plongé dans un coma artificiel

Une violente agression s'est produite dans la soirée du dimanche 21 septembre, vers 19 h 20, à bord d'une rame du métro en direction de Quatre-Bornes. Un maçon de 36 ans, habitant Rose-Belle, a été retrouvé gisant dans une mare de sang, présentant plusieurs blessures profondes. Selon les informations disponibles, il aurait été poignardé au cou, au dos, au visage et à l'avant-bras gauche par un individu qui a ensuite pris la fuite.

Avant l'arrivée des secours, des passagers présents dans la rame ont prodigué les premiers soins à la victime, tentant de contenir l'hémorragie. L'alerte a ensuite été donnée au conducteur, qui a immédiatement stoppé le métro à la station Victoria afin de permettre une intervention rapide. Dépêché sur place, le SAMU a pris le relais et a transporté le blessé en urgence à l'hôpital Victoria, à Candos, où il a été admis à l'unité des soins intensifs. Son état est jugé critique. Selon les médecins, il a perdu beaucoup de sang et une importante quantité d'air serait entrée dans son corps, rendant sa respiration autonome impossible. Il a dû être placé dans un coma artificiel.

D'après une proche, l'homme transportait une importante somme d'argent, vraisemblablement son salaire, lorsqu'il a été attaqué. Plus tôt dans la journée, il s'était rendu chez sa mère à Rose-Belle avant d'aller déposer la pension alimentaire de ses enfants vivant à Résidence Barkly. C'est sur le chemin du retour, en prenant le métro, qu'il a été pris pour cible, mais les circonstances exactes de l'agression demeurent floues. La famille, qui a passé une partie de la nuit au bureau de la Criminal Investigation Division de Quatre-Bornes, insiste sur le fait qu'un éventuel règlement de comptes ne signifie pas nécessairement un lien avec de la drogue et attend des réponses des enquêteurs. Elle se dit également choquée par certains commentaires du public circulant sur les réseaux sociaux.

La police de Quatre-Bornes, assistée d'unités spécialisées, a rapidement sécurisé les lieux et lancé des recherches dans le secteur de la station Belle-Rose, où l'agresseur aurait pris la fuite. Des images de vidéosurveillance du métro ont été examinées et l'enquête se poursuit afin d'identifier et de retrouver le suspect. À ce stade, aucun témoin indépendant ne s'est encore manifesté.

Sur sa page Facebook, le ministre des Transports terrestres, Osman Mohamed, a affirmé que cette agression était due à «un règlement de comptes apparemment» et que les images des caméras détermineront la suite. Nous avons tenté d'avoir sa version.