Cameroun: mamadou mota annonce des sanctions contre les militants soutenant un candidat sans l'accord de kamto

À l'approche de la présidentielle camerounaise de 2025, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) durcit sa ligne politique. Le président national du parti, Mamadou Mota, vient d'annoncer des sanctions fermes à l'encontre des militants du MRC qui prendraient publiquement position pour un candidat avant les instructions officielles de Maurice Kamto. Cette déclaration intervient dans un contexte électoral tendu où la stratégie du principal parti d'opposition est attendue avec une particulière attention.

La position du MRC semble marquer une volonté de maintenir une discipline stricte au sein de ses rangs. Mamadou Mota a clairement indiqué que tout écart de langage ou soutien prématuré à un candidat serait sévèrement réprimandé. Cette décision s'inscrit dans la stratégie électorale du MRC qui privilégie vraisemblablement une approche concertée et unie face au scrutin présidentiel. L'attente des consignes de Maurice Kamto, président fondateur du mouvement, apparaît comme un élément central de cette phase préparatoire.

L'annonce de sanctions reflète les sensibilités qui traversent le paysage politique camerounais à l'approche du scrutin. Elle témoigne également des défis auxquels fait face l'opposition dans son effort de consolidation face au parti au pouvoir. Les enjeux de la présidentielle justifient cette rigueur affichée, le MRC entendant probablement éviter les divisions internes et les prises de position précipitées qui pourraient affaiblir son influence.

Cette posture du MRC intervient alors que Maurice Kamto, empêché de se présenter par le Conseil constitutionnel, n'a pas encore dévoilé la stratégie qu'entend adopter son parti pour cette échéance électorale cruciale. La position de Maurice Kamto et les instructions qu'il compte donner à ses militants sont donc attendues comme un élément déterminant pour l'avenir de la campagne oppositionnelle. La discipline exigée par Mamadou Mota vise sans doute à préserver toutes les options stratégiques jusqu'à ce que la ligne officielle soit arrêtée.

