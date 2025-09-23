Maroc: World Cleanup Day - Khénifra accueille la première mobilisation citoyenne au pays

Le parc national de Khénifra a accueilli, samedi, la première mobilisation citoyenne du Maroc, à l'occasion de la Journée mondiale du nettoyage de l'environnement.

Oganisée au site d'Aguelmame Ouiouane dans le cadre du projet "Femmes résilientes dans le Moyen Atlas", cette initiative citoyenne a réuni près de 50 participants, dont la moitié de femmes, permettant de collecter et de trier plusieurs tonnes de déchets solides, principalement plastiques et résidus domestiques.

Les bénévoles, soutenus par des coopératives locales, ont également organisé une opération de plantation d'arbres, dont des peupliers, des saules pleureurs et d'autres espèces locales, conformément aux programmes de restauration écologique du Parc national de Khénifra.

Mise en oeuvre par l'Agence nationale des eaux et forêts, en partenariat avec la Société de coopération pour le développement international (SOCODEVI), et avec un appui financier du gouvernement du Canada, cette action s'inscrit dans le cadre du programme annuel 2025 du projet "Femmes résilientes dans le Moyen Atlas", qui fait partie des projets de la stratégie Forêts du Maroc 2020-2030.

Elle vise à restaurer les écosystèmes, protéger les ressources naturelles et promouvoir un développement local durable, en renforçant la gouvernance locale, la résilience des communautés face au changement climatique et les activités socioéconomiques des femmes dans le Moyen Atlas.

A cette occasion, les participants ont mis en avant la valeur de cette journée, tant pour la préservation de l'environnement que pour le rôle des femmes et des jeunes dans la protection des écosystèmes du Parc national de Khénifra.

A cet égard, une membre d'une coopérative locale a affirmé que la participation à cette initiative constitue une source de fierté, se félicitant de sa contribution à la propreté de la région et à la mise en valeur du rôle essentiel des femmes dans la protection de l'environnement, grâce à l'accompagnement du projet "Femmes résilientes dans le Moyen Atlas".

De son côté, un représentant du projet a souligné que "cette initiative illustre l'engagement des communautés locales, en particulier les femmes et les jeunes, dans la protection des écosystèmes du Parc national de Khénifra, et le soutien des efforts de l'Agence nationale des eaux et forêts en matière de restauration et de sensibilisation, ainsi que le renforcement de la gouvernance locale des ressources naturelles".

L'organisation de cette activité au Maroc, pour la première fois dans le cadre de la Journée mondiale du nettoyage de l'environnement, constitue une étape marquante pour le Parc national de Khénifra, qui rejoint ainsi une mobilisation mondiale réunissant chaque année des millions de volontaires dans plus de 180 pays.

Dans le même esprit, SOCODEVI a organisé des initiatives similaires dans 11 pays d'Afrique et d'Amérique latine, en partenariat avec des ministères, des établissements privés, des coopératives et des communautés locales.

Basée à Québec (Canada), la Société de coopération pour le développement international oeuvre, depuis près de quatre décennies, à l'amélioration des conditions de vie des communautés à travers le monde, avec plus de 500 projets réalisés dans 42 pays, ayant bénéficié à plus de 1.000 coopératives, avec un impact direct sur 14 millions de personnes.

SOCODEVI est active au Maroc depuis 2020 et mène ses initiatives en partenariat avec l'Agence nationale des eaux et forêts et grâce au soutien financier du gouvernement du Canada, l'objectif étant d'appuyer les coopératives locales, en particulier celles dirigées par des femmes et des jeunes, et de renforcer leurs capacités d'adaptation face au changement climatique, en contribuant au développement socioéconomique durable.