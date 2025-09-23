Maroc: 26e Festival Cèdre Universel du court métrage - 'Silki Tarab' sacré Grand prix à Ifrane

Le film syrien "Silki Tarab" des frères Malas a remporté le Grand prix "Cèdre d'Or" de la 26e édition du Festival Cèdre Universel du court métrage d'Ifrane-Azrou, clôturée dimanche soir par une veillée en hommage aux anciennes gloires du sport national.

Dans la catégorie des films documentaires, le Grand prix a été décerné au film malien "Silence des origines" de la réalisatrice Fatoumata Tioyecoulibali, tandis que le prix de la réalisation est revenu au film tunisien "Lâche-moi" de Jehan El Sebaï. Le prix du jury a été attribué à "Les serpents" du réalisateur Joël Abou Chabke, alors qu'une mention spéciale a distingué le documentaire palestinien "Le voyage" de Saoud Mehna.

Concernant les courts métrages de fiction, le jury a accordé une mention spéciale à "Inadapté" du réalisateur Tristan Zerbab et une autre à "La feuille percée" de Rami Lahrach. Le prix du meilleur scénario est revenu à "Bouteilles" de Yassin El Idrisi, tandis que le prix du jury a été attribué au réalisateur français Mohamed Bahsin pour son film "Are you volley ball".

Pour le concours des scénarios, le premier prix a été décerné à Ismail Ait Lahcen pour "Entretien", suivi du deuxième prix remporté par Noureddine Benkirane pour "Le soulier rouge". Deux mentions spéciales ont distingué "Enfant du soleil" d'Abdelilah Msouari et "Ordre de suppression" de Badi'a Smah Senoui.

La 26e édition du Festival Cèdre Universel du court métrage d'Azrou-Ifrane, qui avait donné son coup d'envoi le 18 septembre, avait placé la préservation de la mémoire sportive marocaine au coeur de sa programmation, à travers des productions cinématographiques qui ambitionnent de documenter et de valoriser ce pan encore peu exploré du patrimoine national.

Dans une déclaration à la MAP, la championne olympique et présidente de la Fédération royale marocaine du sport pour tous, Nezha Bidouane, a souligné que "le sport est une forme de culture, et promouvoir la culture sportive est l'une de nos priorités".

Elle a relevé que le Maroc se prépare à accueillir la Coupe d'Afrique et la Coupe du monde en 2030, ce qui constitue "une excellente occasion de montrer notre hospitalité et notre capacité à organiser des événements de grande envergure", mettant en avant l'importance de la mobilisation de tous les Marocains, "non seulement les responsables, mais aussi les citoyens, en tant qu'ambassadeurs de leur pays".

Au total, 28 films (14 fictions et 14 documentaires) étaient en compétition lors de cette édition marquée par des projections, des ateliers de formation, des rencontres autour des interactions entre le sport et le cinéma, ainsi qu'une cérémonie de reconnaissance dédiée aux sportifs marocains ayant marqué l'histoire nationale.

Organisée par l'Association "Ciné-Club Enfance et Jeunesse", la 26e édition du Festival Cèdre Universel du court métrage d'Ifrane-Azrou s'est poursuivie jusqu'au 21 septembre dans les villes d'Ifrane et d'Azrou.