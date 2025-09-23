Maroc: Botola Pro D1 - Une seconde manche conforme à la logique

23 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Le COD Meknès s'est imposé à domicile sur le FUS de Rabat par 2 buts à 0, samedi en match de la deuxième journée de la Botola Pro D1 de football.

Laarbi Naji (52e) et Achraf Hmaidou (90+7e) ont inscrit les buts de la victoire des Meknassis, qui ont dû jouer à dix dès la 14e minute, après l'expulsion d'Oussama Daoui et ont raté l'occasion d'ouvrir le score en première mi-temps, après le penalty raté par Ahmed Dghoughi (44e).

Dans l'autre match disputé samedi, le Maghreb de Fès a eu raison en déplacement du Hassania d'Agadir par 2 buts à 0.

Les Jaune et Noir ont plié la partie aux 5e et 8e minutes, respectivement par le biais d'Achraf Harmach et Adam Brika.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Quant à l'Union de Touarga, qui recevait à Khémisset, elle a fait match nul devant l'Olympique de Dcheira, un but partout (1-1).

Les locaux ont ouvert le score par le biais de Younes Dahmani, alors qu'Ayoub Benaddi a égalisé pour les visiteurs en transformant un penalty (63e).

Cette rencontre a connu l'expulsion de trois joueurs, deux de l'UTS, à savoir Danilson Gomes Tavares (39e) et Ahmed El Khalej (45+7e) et un de l'Olympique Dcheira, en l'occurence Brahim Azmil (16e).

Enfin, la Renaissance de Zemamra a été accrochée par le Difaâ d'El Jadida (0-0).

Résultats

IRT-OCS : 1-1

KACM-RSB : 1-2

Raja-ASFAR : 0-0

USYM-WAC : 1-1

HUSA-MAS : 0-2

CODM-FUS : 2-0

RCAZ-DHJ : 0-0

UTS-OD : 1-1

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.