Afrique: Ligue des champions de la CAF - Bonne entrée en matière de l'ASFAR et de la RSB

L'AS FAR a bien entamé sa campagne africaine en battant les Gambiens du Real de Banjul par 2 buts à 0, dimanche au stade Olympique de Rabat, en match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF.

Youssef El Fahli a ouvert le score pour les Militaires à la 28e minute de jeu, avant qu'Ebrima Jatta ne creuse l'écart en inscrivant un but contre son camp (90+4e).

Le Match retour est prévu samedi prochain au même stade.

L'autre représentant du Maroc en Ligue des champions de la CAF, la Renaissance de Berkane, est revenu de Lomé avec un précieux nul (1-1) devant les Togolais de l'ASC Kara.

Après une première mi-temps bien négociée, les Oranges ont été surpris à la 47ème minute par Amoudane Ouro Ayeva qui a réussi à inscrire l'unique but de l'ASCK, sur une reprise de la tête suite à un corner.

Pour revenir au score, l'entraîneur des Oranges, Mouine Chaabani, a procédé à la 61è au premier changement avec l'entrée d'Oussama Mellioui à la place de Mohamed El Mourabit. Un changement qui a apporté ses fruits. L'inévitable Mellioui parvient à égaliser à la 77ème minute.

Lors du match retour, les Oranges sont ainsi appelés à mettre à profit leur expérience cumulée en Coupe de la CAF pour assurer la qualification afin d'entamer du bon pied leur nouveau rêve en Ligue des champions.

Fort d'un riche effectif composé d'une armada de joueurs confirmés et talentueux, le club de l'Oriental nourrit l'espoir de franchir ce cap dans la compétition reine après trois sacres en Coupe de la CAF, et, partant, confirmer sa stature sur la scène footballistique continentale.

En cas de qualification, la RSB affrontera au 2e tour le vainqueur du duel entre les Béninois de Dadjè et le club champion de Libye.

Par ailleurs, l'Olympic de Safi s'est imposé sur la pelouse du club nigérien de l'ASN Nigelec par 1 but à 0, en match aller du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), vendredi à Niamey.

Le but de la victoire du club mesfioui a été inscrit par Moussa Kone au temps additionnel.

Le match retour aura lieu le 26 octobre. En cas de qualification, l'OCS affrontera le vainqueur du match entre le Stade tunisien et le club mauritanien de SNIM.

Il convient de rappeler en dernier lieu que le second représentant du football national en Coupe de la Confédération, le Wydad de Casablanca, a été exempt de ce premier tour préliminaire.

Divers

U20 féminine

L'équipe nationale féminine des moins de 20 ans (U20) s'est inclinée face à son homologue ivoirienne sur le score de 3 buts à 1, dimanche au stade Felix Houphouet Boigny d'Abidjan, en match aller du 2e tour des éliminatoires (Zone Afrique) de la Coupe du monde de la catégorie.

L'unique réalisation du Onze national a été signée Hajar Belkbir à la 57ème minute de jeu.

Le match retour opposera les deux équipes dimanche prochain (19h00) au stade Olympique de Rabat.