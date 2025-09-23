Maroc: Abdeslam Bennani Smires remporte le GP Coupe du Monde, Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan

Le cavalier marocain Abdeslam Bennani Smires a remporté, dimanche à la carrière "Hipica" à Tétouan, le Grand Prix Coupe du Monde, Prix Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan (4*), dans le cadre de la première étape de la 14è édition du Morocco Royal Tour (MRT) de saut d'obstacles.

Abdeslam Bennani Smires, champion du Maroc en titre, montant le cheval "Mister d'Eclipse", s'est adjugé le Grand Prix Coupe du Monde, Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, lors de cette étape de la compétition, organisée par la Fondation Morocco Royal Tour, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, en s'imposant après un barrage décisif qu'il a bouclé sans faute en 46 sec 90/100è.

La deuxième place est revenue au cavalier saoudien Abdulrahman Alrajhi, montant "Heartbeat W", après un barrage qu'il a également achevé sans faute en 50 sec 05/100è, alors que l'Ukrainienne Anastasia Bondarieva, montant "Calder", a complété le podium (50 sec 86/100è).

Au terme de cette grande manifestation sportive, le président de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE), Moulay Abdellah Alaoui, a remis les prix et les médailles aux vainqueurs dans les différentes catégories, en présence notamment du Général de Division Abdelaziz Chater, Commandant la Garde Royale, du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et d'autres personnalités.

Dans une déclaration à la presse, Abdeslam Bennani Smires a exprimé sa joie d'avoir remporté le Grand Prix de l'étape de Tétouan du Morocco Royal Tour de saut d'obstacles, expliquant que la compétition a été intense grâce à la participation de cavaliers de renom, tels que l'Italien Emanuele Gaudiano, classé parmi les 50 meilleurs cavaliers mondiaux, le champion marocain Abdelkebir Ouaddar, et d'autres cavaliers européens connus.

"C'est un sentiment exceptionnel de remporter cette compétition internationale avec la participation de cavaliers de classe mondiale", a-t-il confié, ajoutant qu'il s'agit de sa première victoire dans une compétition de ce niveau.

"J'espère poursuivre sur cette lancée lors des deux prochaines étapes du Morocco Royal Tour, notamment la Coupe des Nations prévue à Rabat, où chaque équipe participera avec quatre cavaliers", a-t-il poursuivi, relevant que cette victoire est, pour lui, excellente, tant sur le plan personnel que collectif, car elle réaffirme la détermination de l'équipe à obtenir un bon résultat lors de la prochaine Coupe des Nations.

La première étape de la 14è édition du Morocco Royal Tour (MRT) de saut d'obstacles, qui s'est déroulée du 18 au 21 septembre, a accueilli des cavaliers de renom représentant plus de 15 pays, avec la participation d'environ 200 chevaux et plus de 100 cavaliers du Maroc, d'Europe, d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique.

Cette étape a vu la participation, pour la première fois, de cavaliers d'Argentine et de Bahreïn, aux côtés de pays traditionnellement bien représentés, tels que le Brésil, l'Egypte, l'Italie, la France, la Pologne, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Ukraine, l'Espagne, la Suisse et l'Arabie Saoudite.

Durant quatre jours de compétition de haut niveau, cette étape a été marquée par la tenue de 13 courses de différentes catégories, ponctuées par deux soirées de courses nocturnes les 19 et 20 septembre.

Le circuit se poursuivra, du 24 au 28 septembre à Rabat, au siège de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE), avec notamment la Coupe des Nations, et sera clôturé du 2 au 5 octobre à El Jadida, dans le cadre du Salon du cheval, événement populaire qui célèbre chaque année la richesse du patrimoine équestre marocain.

Ces deux étapes bénéficieront de nouvelles infrastructures modernes, notamment de nouvelles carrières en sable à Rabat et El Jadida, illustrant l'engagement continu du Royaume à renforcer sa place sur la scène équestre internationale.

Le Morocco Royal Tour, organisé par la Fondation Morocco Royal Tour, qui regroupe la Garde Royale, la FRMSE et l'Association du Salon du cheval, est devenu un événement phare favorisant l'excellence sportive.