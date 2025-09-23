Maroc: Fête du cinéma 2025 - Près de 60.000 spectateurs au rendez-vous dans tout le pays

La Fête du cinéma 2025, organisée durant quatre jours, du 11 au 14 septembre, a confirmé son succès en enregistrant près de 60.000 entrées dans l'ensemble des salles partenaires du Royaume, indique un communiqué des organisateurs.

Près de 28% de ces entrées ont concerné des films marocains, tels que "Ana machi ana", "My Friend", et d'autres titres qui ont séduit le public, précise la même source.

Cet engouement massif démontre l'attachement du public marocain au cinéma et à ses salles, qui ont vibré durant ces quatre jours au rythme de projections spéciales, de rencontres avec les professionnels et d'animations festives, soutient le communiqué.

Plus qu'un rendez-vous culturel, la Fête du cinéma s'est affirmée comme un moment de partage et de célébration populaire, accessible à tous grâce à une tarification unique et attractive de 30 DH la séance. Des familles, des cinéphiles, mais aussi un nouveau public curieux ont répondu présent, prouvant que la salle reste un lieu d'émotion collective irremplaçable.

"Avec près de 60.000 spectateurs, nous pouvons affirmer que le cinéma au Maroc a son public, et qu'il ne demande qu'à être fidélisé et élargi", soulignent les organisateurs, relevant que "la Fête du cinéma a tenu ses promesses : démocratiser l'accès au 7e art et mettre en lumière l'importance des salles dans la vie culturelle de nos villes".

Les organisateurs tiennent à remercier l'ensemble des partenaires institutionnels et privés, notamment le Centre cinématographique marocain, la Chambre des salles de cinéma, ainsi que les exploitants, pour leur mobilisation sans faille. Grâce à eux, cette édition a pu offrir un programme riche et festif, confirmant que la Fête du cinéma s'inscrit désormais comme un rendez-vous annuel incontournable.

En parallèle, la Fête du cinéma a également revêtu une dimension solidaire grâce à une opération menée en partenariat avec l'Association Yed Najma. Plus de 150 enfants issus de milieux défavorisés ont ainsi été invités à découvrir la magie du grand écran et à profiter de projections spécialement organisées pour eux. Une initiative qui souligne la vocation inclusive de cet événement et son engagement à rendre le cinéma accessible à toutes et à tous.