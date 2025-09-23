Maroc: Partenariat public-privé - Le modèle marocain mis en avant à New York lors du 'P3 Summit for Change'

Le modèle marocain de partenariat public-privé a été mis en lumière lors du "P3 Summit for Change" qui a réuni, dimanche à New York, les dirigeants de plusieurs grandes entreprises américaines et mondiales pour un échange stratégique avec de hauts responsables gouvernementaux.

Tenue à la veille de la semaine de haut niveau de la 80ème Assemblée générale des Nations unies, cette rencontre a exploré les meilleures voies pour renforcer et catalyser les partenariats public-privé, considérés comme leviers majeurs de croissance et d'innovation.

Ce sommet de haut niveau a été marqué par la participation notamment des Chefs d'Etat du Togo et de la Sierra Leone, aux côtés de personnalités mondiales comme Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football et homme d'affaires panafricain et le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi.

Intervenant à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, a mis en avant les spécificités du modèle marocain, "fondé sur la crédibilité, une action résolue et une volonté affirmée de promouvoir une croissance inclusive", soulignant que le secteur privé, loin de se limiter au rôle de partenaire, constitue un véritable moteur de la stratégie nationale de développement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Rappelant que le partenariat public-privé est une dynamique à double sens, le diplomate marocain a mis en exergue la refonte structurelle engagée par le Royaume sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a permis de créer un cadre propice à la synergie entre les entreprises et l'environnement des affaires.

"Grâce à des instruments rigoureusement conçus, allant des incitations fiscales attractives à l'intégration dans des clusters compétitifs, en passant par des garanties solides de protection des investissements, le Maroc s'affirme aujourd'hui comme un terreau naturel pour les entreprises internationales", a-t-il dit.

"Le Royaume se positionne ainsi comme une plateforme idéale pour développer un ancrage africain, tirer parti de la proximité européenne et s'ouvrir largement sur l'espace atlantique", a encore relevé M. Amrani.

Et d'ajouter que le modèle marocain illustre parfaitement la capacité d'un pays à conjuguer vision politique, engagement institutionnel et dynamisme entrepreneurial.

Dans un monde en quête de visibilité et de confiance, le Maroc se présente non seulement comme un acteur de stabilité, mais également comme une terre d'opportunités, ouverte à ceux qui aspirent à bâtir ensemble une prospérité partagée, a conclu l'ambassadeur.