Congo-Kinshasa: Harakiri ?

Plus rien ne sera comme avant entre l'UDPS et l'UNC après cette démission-suicide du speaker de l'Assemblée nationale qui a tout l'air d'avoir été sacrifié sur l'autel des intérêts partisans de ses compères de l'Union sacrée. Il a déposé finalement hier sa démission devant la conférence des présidents en réitérant, tout de même, sa loyauté à la nation congolaise, à sa famille politique et à son chef.

En réalité, toutes les tentatives en vue de calmer les esprits surchauffés de la majorité présidentielle pour ramener le calme à la maison, se sont soldées par un échec. Plus de 260 députés nationaux qui se recrutent dans les rangs de l'Union sacrée, sont restés déterminés à en venir à bout du leader de l'UNC. En dépit des quelques irrégularités constatées, soit pour les cas d'une trentaine de députés, le sort de cet allié de Tshisekedi était déjà scellé.

Désormais, l'Union sacrée ressemble, ni plus ni moins, à un cheval de Troie, dont la plupart d'acteurs n'ont plus le coeur à l'ouvrage, mais compte tenu de la dynamique actuelle, ils préfèrent s'en résigner. C'est dire que l'Union sacrée crée ses propres termites qui les rongent de l'intérieur. Ce regroupement politique éclectique doit devoir se définir des objectifs afin de permettre à ses sociétaires d'y adhérer par conviction plutôt que pour le lucre.

Sinon ce sera comme le FCC qui a eu à perdre toute sa crème en un clin d'oeil dès qu'elle a senti que le centre de gravité du pouvoir commençait à se s'éloigner. Le départ de Vital Kamerhe est loin d'être un triomphe, mais bien plus, une matière à réflexion quant à l'avenir de l'Union sacrée. Qu'adviendra-t-il quand certains fourbes vont réaliser qu'ils ne sont plus du bon côté de l'histoire mais acceptent d'y rester faute de mieux.

La République est confrontée à une instabilité récurrente dans sa partie orientale. Elle a besoin de tous les bras pour pouvoir gagner ce pari plutôt que ceux qui font des institutions du pays leur vache à lait. En attendant, le peuple qui a consenti autant de sacrifices pour porter sa voix sur ses représentants par le vote des lois pour améliorer sa survie.

Bien au contraire, ils restent préoccupés par leur train de vie. Ils se battent pour obtenir la révision à la hausse de leurs émoluments considérés déjà comme pharaoniques par rapport aux conditions de vie de la population qui les a élus.

En ce temps de guerre, tout le monde devait accepter de serrer la ceinture en compatissant à la souffrance de cette population soumise à l'errance notamment, dans le Nord et le Sud-Kivu, l'Ituri, le Maï-Ndombe, le Kwilu et le Kwango, ...