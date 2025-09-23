Déterminé à promouvoir des solutions durables et inclusives dans le secteur de l'exploitation artisanale du cuivre et du cobalt, le Ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, en mission officielle à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, a rencontré les exploitants artisanaux le vendredi 19 septembre dernier afin d'échanger sur les voies d'une meilleure organisation de leurs activités en RDC.

Il s'est rendu successivement sur le site de Mutoshi, puis au siège provincial du Service d'Assistance et d'Encadrement de l'Exploitation Minière Artisanale et à Petite Échelle (SAEMAPE), où il a eu des échanges constructifs avec les responsables des coopératives minières actives sur le terrain.

Ces rencontres ont constitué un cadre de dialogue franc, permettant au Ministre d'écouter attentivement les préoccupations des exploitants artisanaux et de mettre en oeuvre avec eux des solutions efficaces, adaptées et équilibrées.

En réponse, le Ministre a rappelé l'importance pour les exploitants artisanaux de s'appuyer sur le Code minier et le Règlement minier de la RDC, afin de garantir des activités exercées dans un cadre légal, sécurisé et transparent.

Louis Watum Kabamba a également souligné quatre valeurs fondamentales devant guider chaque creuseur artisanal : le patriotisme, le pragmatisme, l'intégrité et la méritocratie. «C'est par ces valeurs que l'on peut construire une exploitation artisanale responsable et bénéfique pour tous», a-t-il déclaré.

Enfin, le Ministre des Mines a réaffirmé l'engagement du Gouvernement de la République à instaurer un cadre harmonieux, transparent et structuré pour l'exploitation artisanale. Un cadre reposant sur le dialogue, l'encadrement technique et le respect du cadre légal et réglementaire, dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, y compris les communautés locales et l'économie nationale.