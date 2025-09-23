Ethiopie: Les garde-côtes éthiopiens commencent leurs opérations sur le lac Nigat du GERD

Addis Ababa — La garde côtière éthiopienne a officiellement commencé ses opérations sur le lac Nigat, le réservoir formé par le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), a confirmé le commissaire général de la police fédérale, Demelash Gebre-Michael.

Le commissaire général Demelash a déclaré que ce déploiement soulignait l'engagement de la police fédérale à protéger les plans d'eau du pays grâce à une application proactive et moderne de la loi. Il a souligné que le mandat des garde-côtes comprenait la prévention des crimes et la réponse rapide à toute menace pour la sécurité.

L'unité du lac Nigat est équipée de bateaux à moteur sophistiqués dotés de caméras de surveillance, de systèmes radar intégrés et de technologies de communication modernes, ce qui lui permet d'intervenir rapidement et de surveiller efficacement toute activité illégale sur l'eau.

Il a ajouté que le personnel des garde-côtes a suivi une formation complète conforme aux normes internationales, garantissant ainsi que l'unité peut maintenir la sûreté et la sécurité sur les lacs et les réservoirs de l'Éthiopie.

Il convient de noter que le Premier ministre Abiy Ahmed a récemment baptisé le réservoir du GERD « Nigat », qui signifie « aube ». Il a expliqué que ce nom reflète l'entrée du pays dans une nouvelle ère de progrès et d'espoir : « Il marque la fin d'une période de stagnation et l'arrivée d'un nouveau chapitre illuminé par l'espoir et le progrès [avec l'inauguration du GERD]. Il est maintenant temps de se lancer dans le travail essentiel qui nous attend. »