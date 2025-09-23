Gabon: Mavie Abouna Larosa et Victoire Amogho pour la cohésion sociale et l'inclusivité

Les causeries politiques pour les législatives et locales se poursuivent pour les candidats du Parti démocratique gabonais (PDG) Mavie Abouna Larosa et la tête de liste aux locales, Victoire Amogho-Matope. Ils sillonnent les différents quartiers du troisième arrondissement de Franceville, échangent avec les populations. Ils ne cessent d'appeler à la cohésion et à l'unité entre les filles et fils de cette circonscription électorale.

Les candidats du Parti démocratique gabonais (PDG) pour le compte des législatives et des locales continuent d'investir le terrain dans le troisième arrondissement de la commune de Franceville. La rencontre avec les populations de cette circonscription électorale s'inscrit dans l'optique de sensibiliser les électeurs. Mavie Abouna Larosa et Victoire Amogho-Matope appellent à la cohésion sociale.

Les populations des quartiers Mangoungou, Mimboumba, du quartier Leconi ont réservé un accueil chaleureux aux candidats. La mobilisation était au rendez-vous. Le message à l'ordre du jour était celui de la mobilisation et de l'inclusivité. L'inclusivité tant prônée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. "Vous savez que Mangougou a une histoire avec le PDG. Il était donc judicieux pour nous de débuter cette série de causeries ici", a souligné la tête de liste aux locales, Victoire Amogho-Matope.

Poursuivant ses propos, la tête de liste aux locales, Victoire Amogho-Matope reste optimiste pour la victoire de sa formation politique. "Nous voulons, à travers cette élection, redorer le nom du Parti démocratique gabonais en gagnant cette élection", dira-t-elle avec assurance aux populations du quartier Mangougou.

En bon orateur et pédagogue, Mavie Abouna Larosa a appelé les jeunes de tous les quartiers visités à plus de retenue, à la cohésion sociale et surtout à rester soudés.

"Nous avons invité les filles et fils du 3e arrondissement de Franceville dans le but de les inviter à la retenue et à l'unité pour qu'au soir du 27 septembre prochain, ces derniers arrivent toujours à communier ensemble. Il faut qu'ensemble, nous arrivions à préserver la paix et l'unité au sein de notre arrondissement."

Pour le candidat Pdgiste aux législatives, le pays doit se construire avec les filles et fils du pays. Il n'a eu de cesse d'appeler à l'unité. "Nous avons besoin d'être tous ensemble pour le développement de notre arrondissement. C'est pour cette raison que l'unité et l'inclusivité sont les deux maîtres-mots du message que nous apportons aujourd'hui dans le 3e arrondissement afin que nous puissions soutenir le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema", soutient-il.

La fièvre électorale au 3e arrondissement se poursuit dans tous les quartiers. Les candidats et les électeurs communient dans une bonne ambiance pour des élections apaisées, libres et transparentes.