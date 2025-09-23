Congo-Kinshasa: Guillaume Ngefa satisfait après la libération de l'opposant Jacky Ndala

23 Septembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)
Par César Nkangulu

Après la sortie de la prison centrale de Makala de l'opposant politique Jacky Ndala, samedi 20 septembre 2025, le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux Guillaume Ngefa a, dans un communiqué officiel du weekend dernier, salué la décision du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kinkole accordant la liberté provisoire au prévenu Ndala Jacky.

Il s'est, en outre, félicité de cette décision, qu'il a jugée «conforme aux dispositions légales».

Par ailleurs, il a tenu à préciser «qu'il ne s'agit pas d'une libération conditionnelle, qui relève exclusivement de sa compétence».

Le Ministre de tutelle a, dans la foulée, annoncé qu'il « examinera dans les prochaines semaines les dossiers des détenus afin d'accorder la libération conditionnelle à ceux qui remplissent les conditions légales requises ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La liberté provisoire accordée à l'ancien président de la league des jeunes du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi est une avancée significative dans le domaine de la justice congolaise qui permet au prévenu, menacé par la maladie, de se rendre dans un établissement sanitaire viable pour des soins de santé appropriés.

Il sied de rappeler que Jacky Ndala a été surpris par la maladie dans sa cellule de détention alors qu'il a été condamné et incarcéré depuis novembre 2024. Sa mise en liberté provisoire qui s'en est suivie par sa libération nette, longtemps sollicitée par le prévenu, sa famille et ses avocats, est une occasion pour Jacky Ndala de se remettre entre les mains des spécialistes pour une prise en charge efficace.

Lire l'article original sur La Prospérité.

Tagged:
Copyright © 2025 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.