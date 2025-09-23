Congo-Kinshasa: Pétitions contre les membres du bureau , Assemblée Nationale - Le rapporteur Jacques Djoli auditionné par la Commission spéciale

23 Septembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

Le Rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques DJOLI, vient d'être auditionné, ce samedi 20 septembre 2025, par la Commission spéciale temporaire chargée d'examiner les pétitions contre les cinq membres du Bureau Kamerhe.

Composée de 22 membres venus des différents groupes parlementaires, cette Commission est chapeautée par le Député national Peter Kazadi, qui en est le président. La vice-présidence de la Commission est assurée par le Député national Draza Atshule Jean Claude, et le député national Yannick Basa Mambu assure les fonctions de rapporteur.

Au sortir de l'audition, le Rapporteur Jacques Djoli s'est abstenu de tout commentaire, en attendant la publication des conclusions du rapport final de la Commission par la plénière de l'Assemblée nationale.

Parmi les cinq membres du Bureau de l'Assemblée nationale visés par ces pétitions figurent notamment, le Président Vital KAMERHE, le Rapporteur Jacques Djoli Eseng'ekeli, la Rapporteure adjointe Dominique Munongo, la questeur Shimeni Poli Poli et la questeur adjointe Grâce Nehema. Ils sont notamment accusés d'une « gestion opaque ».

Mise en place sur base de l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, cette Commission spéciale temporaire a 72 heures pour présenter son rapport à la plénière de la Chambre basse du Parlement.

