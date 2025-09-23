Le livre a été perçu comme un puissant outil de développement, de sensibilisation et de paix, par la ministre congolaise de la culture dans son allocution prononcée lors du lancement de la "Rentrée Littéraire" à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo.

« A travers sa participation à cette "Grande Rentrée Littéraire" 2025, le Ministère de la Culture, Arts et Patrimoine de la RDC réaffirme que le livre demeure un puissant outil de développement, de sensibilisation et de paix...», a-t-on lu dans le document du ministère.

« (...) La ministre Yolande Elebe Ma Ndembo salut la thématique de cette 9ème édition de la Rentrée Littéraire de Kinshasa : "Voix de femmes, écho de résilience : quand la littérature bâtit la paix" qui rend un hommage vibrant aux femmes de l'Est de la RDC pour leur courage et leur force face aux épreuves », a ajouté la source.

Étant un support de mémoire et de transmission des connaissances, le livre est un outil d'apprentissage et de développement personnel (vocabulaire, pensée critique).

« C'est aussi un vecteur d'ouverture sur le monde (culture, empathie) et un moyen d'évasion et de plaisir. Le livre participe ainsi à l'enrichissement individuel, à la compréhension de la société et à l'évolution de l'humanité ».

La ministre de la culture qui a donné le coup d'envoi de l'édition 2025 a profité aussi de l'occasion pour procéder au baptême d'un nouvel ouvrage intitulé "Kulumbimbi" de l'auteur congolais Bayuwa di-Mvuezolo.

Elle a saisi l'occasion pour annoncer des avancées de la Politique nationale du livre, qui a été renforcée par la loi portant principes fondamentaux relatifs à la Culture et aux Arts, qui a été promulguée le mois dernier par le chef de l'Etat Félix Tshisekedi.

Initiée par le Centre Wallonie-Bruxelles de la RDC, la Grande Rentrée Littéraire de Kinshasa est une activité consacrée à la promotion de la littérature congolaise à travers les oeuvres et leurs auteurs. Non Seulement la rencontre constitue une tribune d'expression littéraire mais aussi elle se présente comme une aubaine pour découvrir, valoriser et encourager les créations littéraires des jeunes écrivains et passionnés de la littérature.