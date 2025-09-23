Congo-Kinshasa: Session budgétaire 2025 - Le Sénat plante le décor des matières à traiter !

23 Septembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

Le Président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé, ce lundi 22 septembre, la première Conférence des présidents de la session ordinaire de septembre 2025, tenue au Palais du Peuple. Cette rencontre stratégique avait pour principal objectif l'examen et l'adoption du calendrier des travaux à réaliser durant toute la session.

A l'issue de la réunion, la Rapporteure Nefertiti Ngundiaza du Sénat a confirmé que les préparatifs avancent bien et que la première plénière de cette session sera convoquée « incessamment ».

« Ce qu'il faut retenir, c'est que nous venons de tenir notre première conférence des présidents pour examiner le calendrier des travaux. Nous voulons informer la population que le Sénat est prêt pour entamer ses travaux», a déclaré la Sénatrice et Rapporteure du Sénat, Nefertiti Ngundiaza.

Cette session parlementaire est particulièrement attendue, car elle portera notamment sur l'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Outre l'examen de la Loi de finances 2026, la session de septembre examinera aussi d'autres matières importantes.

