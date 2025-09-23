Congo-Kinshasa: Pour la révision à la hausse de leurs émoluments - Le Cardinal Fridolin Ambongo dépité par le combat des Députés nationaux

23 Septembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

A moins d'une semaine de la rentrée parlementaire de septembre, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Cardinal Fridolin Ambongo, s'est offert au cours de son homélie du dimanche 21 septembre dernier, une nouvelle occasion pour interpeller la classe politique mais surtout, exprimé son désappointement à la situation politique et sociale en RDC.

Clôturant la semaine justice et paix en la cathédrale Notre Dame du Congo à Kinshasa, le Cardinal Fridolin Ambongo a déploré que « ceux qui sont censés représenter notre peuple ne se préoccupent que de la date de leur rentrée institutionnelle pour augmenter leurs salaires, négocier de nouveaux véhicules et avantages, au lieu de se soucier du peuple abandonné à son triste sort et complètement anéanti ».

Il a appelé les oppresseurs des personnes en quête de paix à cesser leurs exactions, soulignant le besoin urgent pour la RDC de retrouver une paix fondée sur la justice, axant son message dans la Bible, notamment le livre d'Amos au 4e verset du chapitre 8 qui stipule : « Vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays ».

L'archevêque métropolitain de Kinshasa a rappelé que la justice et la paix sont les piliers indispensables à la cohésion sociale et au développement durable d'une nation.

Il a manifesté son inquiétude face aux décennies de guerres et conflits récurrents dans plusieurs provinces notamment, le Nord et Sud-Kivu, l'Ituri, le Maï-Ndombe, le Kwilu et le Kwango, insistant sur l'urgence pour la RDC de retrouver la paix.

Le Cardinal a également exprimé sa solidarité aux populations victimes des conflits et des occupations rebelles, dénonçant le détournement d'énergie des députés qui priorisent leurs intérêts personnels au détriment du bien-être des citoyens avant d'exhorter à la solidarité nationale et à éviter les divisions.

