Congo-Brazzaville: Inclusion numérique - Yanga rejoint les 203 localités connectées par le Fasuce

Le Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques (Fasuce) a officiellement inauguré, le 22 septembre, son nouveau site à Yanga, localité située à 49 kilomètres de Pointe-Noire, dans le district de Madingo-Kayes. L'événement marque une étape décisive dans la politique d'inclusion numérique du gouvernement congolais.

La cérémonie, placée sous le patronage du préfet du Kouilou, Paul Adam Dibouilou, a réuni Yves Ickonga, conseiller du président de la République, chef du Département Télécoms et Économie numérique et vice-président du Comité du Fonds; Luc Missidimbazi, président du Comité du Fasuce; et Louis-Marc Sakala, directeur général de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques et secrétaire du Comité du Fonds.

« Avec ce site, nous matérialisons la vision présidentielle d'un Congo numériquement inclusif où aucune localité ne reste à l'écart du progrès technologique », a déclaré Louis-Marc Sakala lors de son intervention. L'infrastructure, située dans la localité chère au Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, vient s'ajouter aux 203 sites déjà opérationnels à travers le territoire national.

Une réponse concrète aux besoins de la population rurale

Au-delà de son aspect technique, l'installation transforme radicalement les perspectives de développement pour Yanga et l'ensemble du district de Madingo-Kayes. Elle ouvre la voie à de nouvelles opportunités économiques et sociales : développement du mobile money, accès aux services bancaires numériques, amélioration de l'éducation grâce aux ressources pédagogiques en ligne, et désenclavement des activités agricoles locales.

Les équipements installés - un réseau d'accès radio de dernière génération intégrant alimentation, connectivité et réseau d'accès - permettront aux habitants de bénéficier d'une couverture réseau stable et de qualité. La cité scolaire de Yanga pourra notamment tirer parti de ces outils numériques pour moderniser son approche pédagogique.

Une joie partagée avec tous les villages connectés

Lors de la réception qui a suivi la cérémonie, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a livré un témoignage empreint d'émotion. « À l'instar de la population de Yanga et de différentes communautés rurales, [je] salue le travail qui se fait au travers de ce fonds d'accès au service universel de la communication électronique, matérialisant ainsi la vision du Président de la République », a-t-il déclaré.

« En tant qu'enfant de ce village, en tant que dirigeant, je ne peux qu'être heureux », a-t-il poursuivi, soulignant l'impact transformateur de l'infrastructure. « Savoir que désormais, au travers de l'implantation de cette antenne, la communication est devenue facile pour nous permettre d'être en contact avec les autres à travers le monde », a souligné le Premier ministre.

Un levier de développement économique et social

L'inauguration du site de Yanga s'inscrit dans la stratégie gouvernementale de faire du numérique un pilier du développement national. Pour Luc Missidimbazi, président du Comité du Fonds, les perspectives sont prometteuses. Le Fasuce continuera à étendre sa couverture pour « promouvoir une inclusion numérique au profit des communautés rurales, isolées et d'autres couches défavorisées de la population congolaise, afin qu'elles bénéficient des opportunités économiques sociales qu'offrent les communications électroniques ».

Pour le préfet Paul Adam Dibouilou, la réalisation illustre l'engagement de l'État à ne laisser aucun territoire à l'écart du progrès. La connectivité de Yanga facilitera l'accès aux services administratifs dématérialisés et renforcera l'attractivité économique de cette zone agricole de Madingo-Kayes.

La cérémonie s'est achevée par une bénédiction traditionnelle des notables locaux et la remise symbolique de téléphones à la population, marquant officiellement l'entrée de Yanga dans l'ère numérique.

Le Fasuce, créé par la loi n°9-2009 du 25 novembre 2009 et opérationnel depuis 2020, vise à « réduire la fracture numérique et permettre à chaque Congolais d'accéder à un minimum de services de communications électroniques à des tarifs abordables et non discriminatoires sur tout le territoire national ». Avec plus de 375 000 citoyens désormais connectés dans les zones rurales et 203 localités couvertes, le fonds confirme son rôle stratégique dans la politique de développement équilibré du territoire congolais.