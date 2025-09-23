Congo-Brazzaville: BAD - De bonnes perspectives de coopération financière

23 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Fiacre Kombo

Au cours de sa première rencontre avec le président congolais, Denis Sassou N'Guesso, à New York, le 22 septembre, le nouveau président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Sidi Ould Tah, a salué la qualité du partenariat entre cette Banque et le gouvernement congolais. Il a évoqué des perspectives prometteuses de coopération financière, notamment dans le cadre de projets d'infrastructures.

Le nouveau président du groupe de la BAD, Sidi Ould Tah, entré en fonction le 1er septembre dernier, souhaite intensifier le partenariat entre son institution financière et la République du Congo. Sa rencontre avec le président Denis Sassou N'Guesso à New York témoigne d'une volonté commune de renforcer les efforts de développement à travers une coopération financière ciblée. « J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République du Congo. Ce fut l'occasion de lui adresser mes remerciements pour le rôle crucial qu'il a joué dans mon élection, ainsi que pour le soutien continu qu'il apporte au Groupe de la BAD », a déclaré Sidi Ould Tah.

Le président de la BAD a également souligné l'importance du portefeuille congolais au sein de l'institution panafricaine, ainsi que les nombreuses opportunités de financement de nouveaux projets. Avec le Congo actuellement à la présidence du Conseil des gouverneurs de la BAD, la prochaine assemblée annuelle, prévue à Brazzaville, s'annonce comme un événement majeur. Le gouvernement congolais s'est engagé à garantir les meilleures conditions pour son organisation, renforçant ainsi les liens avec la Banque.

Créée en 1964, la BAD est un partenaire historique de la République du Congo, ayant déjà financé de nombreux projets d'infrastructures. Parmi ceux-ci figure le projet stratégique de pont sur le fleuve Congo, soutenu par Africa50, une filiale de la BAD. Ce projet, qui vise à améliorer les infrastructures de transport en Afrique centrale, progresse de manière significative, et les deux parties s'engagent à oeuvrer ensemble pour sa réalisation dans les meilleurs délais.

Outre le projet de pont, la BAD pilote d'autres initiatives telles que le projet du corridor 13, qui vise à relier le Tchad, la République centrafricaine et le Congo. Sidi Ould Tah a assuré que son mandat s'inscrirait dans la continuité, tout en mettant l'accent sur des projets à fort impact socio-économique.

