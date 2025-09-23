Congo-Brazzaville: Economie nationale - La situation va se consolider cette année

L'économie congolaise va se consolider cette année avec un taux de croissance estimé à plus de 1,8%, en nette amélioration par rapport à celui de l'année 2024 qui était établi à plus de 1,5%.

La situation macroéconomique du Congo a été scrutée, le 20 septembre à Brazzaville, lors de l'atelier préparatoire du deuxième sommet mondial sur le développement social prévu en novembre prochain, au Qatar.

Plus de soixante experts venus de toute l'Afrique ont pris part à la rencontre technique organisée avec l'appui des agences du système des Nations unies au Congo. Elle a été initiée pour préparer les assises de Doha, au Qatar, en novembre prochain. Evoquant la situation économique du pays, il en est ressorti qu' à l'image d'autres pays africains, elle a connu des chocs endogènes dus plusieurs paramètres.

Mais, au titre de cette année, la santé économique s'améliore de plus en plus, avec un taux de croissance qui devrait se situer à plus de 1,8%, contre un peu plus de 1,5% enregistré en 2024. Ces perspectives économiques prometteuses, ont relevé les experts, devraient se consolider jusqu'en 2026 avec un produit intérieur brut assez soutenu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En ce qui concerne l'éducation, le Congo passe pour un bon élève dans la sous-région avec un taux d'alphabétisation de 81%. Dans le domaine de la santé, selon toujours les experts, le pays a fait un pas important dans la mise en place des écosystèmes sanitaires, mais doit encore fournir des efforts pour les faire bénéficier à la population.

Sur le volet social, le Congo connaît encore beaucoup de problèmes, avec des inégalités sociales inédites. Il affiche un taux de chômage global de 19,44%. Il est de 20,8% chez les femmes, 18% chez hommes et de 39,46% chez les jeunes.

Pour la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa, qui a présidé les travaux, cet atelier est d'une importance majeure pour le Congo, étant donné qu'il permet au pays de préparer sa participation au sommet de Doha.

« L'atelier de ce jour est la condition sine qua non pour élaborer un ensemble de solutions à soumettre au sommet du Qatar. Il nous appartiendra donc de convenir d'un diagnostic partagé accompli et les défis qui restent à relever dans la mise en oeuvre des engagements de Copenhague au Congo, ainsi que d'identifier les solutions, programmes et projets congolais que nous porterons avec fierté à Doha. Au terme de cet atelier, nous élaborerons une note de position nationale et une matrice d'engagements pour porter une voix unifiée à ces assises », a souligné la ministre.