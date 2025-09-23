Congo-Brazzaville: 80e Assemblée générale de l'ONU - Denis Sassou NGuesso porte la voix du pays

Le président congolais, Denis Sassou N'Guesso, qui participe à la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, s'exprime ce 23 septembre.

A la tribune des Nations unies, le chef de l'Etat congolais, dont la dernière participation à l'assemblée générale de cette organisation remonte à 2023, va faire entendre encore la voix de son pays à l'occasion du débat général, point culminant de la session. Le débat a débuté ce 23 septembre et se poursuivra jusqu'au 27 septembre, pour se clôturer le 29 septembre.

La 80e session de l'Organisation des Nations unies (ONU) met en lumière la nécessité de renforcer la coopération internationale face aux défis contemporains : conflits armés, pauvreté persistante, lutte contre le changement climatique, inclusion sociale et respect des droits humains. Elle marque également le 80e anniversaire de la fondation de cette organisation, une étape qui invite à célébrer un héritage tout en ravivant l'esprit de coopération pour l'avenir.

La journée d'ouverture a été marquée par plusieurs débats de haut niveau, notamment un sommet consacré à la reconnaissance de l'Etat de Palestine par plusieurs pays, des discussions centrées sur la lutte contre le changement climatique, ainsi qu'un échange portant sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'intégrité de l'information.

L'Assemblée générale de l'ONU réunit chaque année les représentants des États membres, et est le principal organe de décision de cette organisation. Ce rendez-vous annuel est une opportunité unique de discussion multilatérale sur l'ensemble des défis mondiaux.