Congo-Brazzaville: Baie de Loango - Des partenaires attirés par le projet du mémorial dédié aux victimes de l'esclavage

À la baie de Loango, dans le département du Kouilou, autrefois lieu de départ pour des millions d'esclaves, un mémorial en hommage aux victimes de la traite négrière est actuellement en construction. Lors d'une rencontre à New York le 22 septembre, le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, a lancé un appel à la mobilisation des partenaires autour de ce projet mémorial.

Le projet de mémorial dédié aux victimes de l'esclavage prend progressivement forme à la baie de Loango. Portée par le président Denis Sassou N'Guesso, la construction de ce mémorial vise à ressouder les liens entre l'Afrique et sa diaspora tout en éclairant les générations futures sur un passé tragique. À New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, le chef de l'État a pu réunir des figures telles que Linda Thomas-Greenfield, ancienne ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies.

Denis Sassou N'Guesso a également plaidé pour une mobilisation active de la diaspora et de la communauté internationale autour de son projet. « Nous sommes heureux de rencontrer ici une partie de nous-mêmes et nous voulons l'associer à la réalisation de ce grand projet. Nous sommes déterminés à le réaliser et nous souhaitons obtenir le soutien, pas seulement de la diaspora africaine, mais le soutien de la communauté internationale », a lancé le chef de l'État. Malgré les ressources limitées, a-t-il ajouté, l'idée de construire ce site a reçu le soutien de la population congolaise.

De nombreux partenaires présents à la rencontre, à l'instar de la diplomate Linda Thomas-Greenfield, ont salué l'initiative du gouvernement congolais. Ce mémorial représente une reconnaissance des souffrances passées et une plaidoirie pour l'édification d'un avenir ayant pour base la mémoire, la vérité et la justice.

Le président Denis Sassou N'Guesso a promis que de grandes retrouvailles auront lieu bientôt sur les terres de Loango rénovées, transformant cette région en un haut lieu de mémoire, de rencontre et de réflexion.