Congo-Brazzaville: Festival international Slamouv - L'appel à candidatures à la 5e édition lancé

Le Festival international de poésie urbaine Slamouv prépare activement sa cinquième édition prévue en avril 2026, à Brazzaville. L'appel à candidatures, ouvert depuis le 27 août, suscite déjà un vif intérêt : en cinq jours seulement, 105 dossiers venus des cinq continents ont été enregistrés, selon les organisateurs.

« Le comité de sélection aura du pain sur la planche », a écrit l'équipe organisatrice dans un post Facebook teinté d'humour. Un engouement qui témoigne de la portée mondiale de l'événement consacré à la poésie urbaine et à l'art oratoire. Créé en 2022 dans la capitale congolaise par la slameuse Mariusca Moukengue à travers son association Slamourail, le festival Slamouv est devenu en quelques années un rendez-vous important de la scène poétique africaine voire mondiale.

L'événement se veut une plateforme de rencontres et d'échanges autour de la parole performée et de la poésie vivante. Pour 2026, le thème retenu, « Slamer pour vivre ! », entend rappeler le rôle vital de la parole comme moyen d'expression, de partage et de résistance.

L'appel à candidatures lancé pour la 5e édition du Slamouv s'adresse aux slameurs, poètes de scène et artistes de la parole du monde entier. Toutes les langues sont acceptées car pour la direction artistique, « la parole est libre et universelle ». Les artistes sélectionnés seront invités à se produire à Brazzaville, devant un public varié et passionné. Les candidats ont jusqu'au 1er novembre pour soumettre leur dossier à l'adresse : festivalslamouv@gmail.com. Le dossier doit comporter une biographie artistique, un dossier de présentation, un résumé du spectacle envisagé, deux vidéos de performances, deux photos en haute résolution, ainsi que les coordonnées complètes (nom, pays, contacts et réseaux sociaux).

En quelques éditions, Slamouv a su imposer son identité dans l'univers des festivals internationaux de poésie urbaine. La diversité des candidatures reçues dès le lancement illustre son rayonnement et confirme l'attrait de Brazzaville comme scène d'expression artistique. Les organisateurs se félicitent de cette dynamique, tout en annonçant un processus de sélection exigeant afin de proposer une programmation de qualité.

Au-delà de l'aspect artistique, Slamouv vise à renforcer les liens entre créateurs venus d'horizons différents et à offrir au public une expérience collective autour des mots. L'édition 2026 promet ainsi d'être un moment fort, au croisement de la créativité, de l'engagement et du partage culturel.

Les partenaires intéressés sont également invités à se rapprocher du festival par le biais du contact officiel. En attendant la clôture des candidatures, le comité d'organisation poursuit ses préparatifs pour un rendez-vous qui, selon ses propres mots, est « à vivre à tout prix ».