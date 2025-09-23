Sénégal: Performances logistiques - Le Pad classé 1er port à conteneurs de la region subsaharienne selon l'indice Cppi

«Le repositionnement du Port Autonome de Dakar lancé depuis février 2024 par le Directeur Général M. Waly Diouf Bodiang vient de connaître une consécration majeure. Dakar a été classé 1er port à conteneurs d'Afrique subsaharienne en 2024 selon l'Indice de performance (Cppi) publié par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence ».

Cette information est donnée par la Cellule de communication stratégique du Pad. Selon cette structure, le score du port autonome de Dakar est passé de -82 en 2023 à +23 en 2024, l'une des plus fortes progressions mondiales. Ce classement, qui mesure le temps total passé par les navires entre leur arrivée au mouillage et leur départ du quai, explique-t-on, met en lumière les progrès spectaculaires réalisés par le Sénégal en matière de logistique maritime.

Selon le rapport, cette amélioration est due au fait que « le port, exploité par DP World depuis 2008, a bénéficié d'investissements importants (nouvelles grues, extension des aires de stockage, système communautaire portuaire) ». De plus, renseigne la même source, l'infrastructure bénéficie désormais d'améliorations de la connectivité terrestre et de la facilitation des échanges, à travers une modernisation des routes, la réhabilitation en cours du chemin de fer vers le Mali et la mise en place d'un guichet unique douanier réduisant les délais. «Ces bons résultats du Port autonome de Dakar s'expliquent par les investissements dans les infrastructures et les projets d'amélioration de la connectivité avec le Mali », lit-on dans le communiqué.

Selon la même source, cette performance résulte d'importants investissements menés depuis 2008 par l'opérateur DP World. Le terminal a bénéficié de l'acquisition de nouvelles grues, de l'extension des aires de stockage et de la mise en place d'un système communautaire portuaire moderne.

«Cette grande performance porte l'empreinte et le leadership du Directeur général du Port autonome de Dakar M. Waly Diouf Bodiang qui a réussi à moins de deux ans à la tête de la société nationale portuaire à repositionner le Port de Dakar avec des performances remarquables à tous les niveaux », soutient la Cellule de communication stratégique.

Elle rappelle que le Cppi repose sur le temps total passé par les navires porte-conteneurs au port, depuis l'arrivée au mouillage jusqu'au départ du quai. Il ne prend en compte que les ports à conteneurs, excluant les terminaux spécialisés dans le vrac, les hydrocarbures ou le trafic passagers, dont les logiques d'exploitation et les indicateurs de performance diffèrent.

Les chiffres publiés, souligne la même source, montrent une hausse des performances du port de Dakar, qui a vu son score bondir de -82 en 2023 à +23 en 2024, soit l'une des plus fortes progressions mondiales.

«Au niveau africain, le Port de Dakar se situe derrière le Port-Saïd (Égypte) - 3e mondial Tanger-Med (Maroc) - 5e mondial, Dakar (Sénégal) - 108e mondial, Mogadiscio (Somalie) - 163e mondial, Toamasina (Madagascar) - 177e mondial, El Dekheila (Égypte) - 190e mondial, Sokhna (Égypte) - 217e mondial, Freetown (Sierra Leone) - 216e mondial, Conakry (Guinée) - 235e mondial, Berbera (Somalie) - 243e mondial », détaille le communiqué.