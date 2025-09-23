Sénégal: Coris Bank International conserve sa note de long terme double AA.

Pour sa notation 2025 dont la durée de validité va de juin 2025- mai 2026, Coris Bank International (CBI) qui a son siège à Ouagadougou a conservé sa note de long terme AA avec une perspective stable que l'agence Bloomfield lui avait décerné un an auparavant.

CBI conserve également la note de court terme qui est A1 avec une perspective stable.

Pour justifier sa notation, l'agence Bloomfield a, sur le long terme, souligné « la qualité de crédit très élevée de CBI. » Elle estime que les facteurs de protection sont très forts. Selon toujours Bloomfield, les changements néfastes au niveau des affaires, des conditions économiques ou financières vont accroître les risques d'investissement quoique de manière très peu significative.

La justification de la note sur le court terme repose sur « la certitude de remboursement en temps opportun qui est très élevée. » Selon l'équipe de notation, les facteurs de liquidité sont excellents et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels. Elle a aussi qualifié de « mineurs » les facteurs de risque.

La notation de CBI est basée sur les facteurs positifs suivants : une position de leader maintenue malgré un contexte difficile, grâce à la bonne exécution du plan stratégique à fin 2024 ; une croissance globale des indicateurs de performance financiers à fin 2024 en lien avec le dynamisme des activités avec la clientèle et des opérations de titres ; une volonté affichée de poursuivre le financement de l'économie locale, à travers les emplois à la clientèle et la participation aux émissions obligataires ; une conformité à l'ensemble des normes prudentielles.

Les principaux facteurs de fragilité de la qualité de crédit de CBI dont les suivants : une progression des créances en souffrance induisant une hausse du coût du risque net et la dégradation de la qualité du portefeuille ; un maintien des taux directeurs de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), induisant une cherté des ressources sur le marché interbancaire ; un climat des affaires impacté par une situation politique et sécuritaire encore fragile au Burkina Faso.

