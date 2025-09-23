Angola: Le pays et le Brésil coopèrent dans le tourisme

Luanda — L'Angola et la municipalité de Salvador, dans l'État de Bahia (Brésil), coopéreront, dès novembre prochain, dans les domaines du tourisme et de la culture, a annoncé mardi à Luanda le secrétaire d'État au Tourisme, Augusto Kalikemala.

Ces déclarations ont été faites à la presse à l'issue d'une rencontre entre le ministre du Tourisme, Mário Daniel, la vice-préfète et secrétaire municipal à la Culture et au Tourisme de Salvador, ainsi que le sous-secrétaire à l'Égalité raciale de la mairie de Niterói, Oto Bahia. Les discussions ont porté notamment sur l'accès à la culture, l'économie créative et le patrimoine.

Augusto Kalikemala a affirmé que cette rencontre avec les représentants des municipalités de Salvador et de Niterói s'inscrit dans le cadre de la promotion de Massangano comme point de départ pour les personnes d'ascendance africaine à travers le monde.

Dans ce contexte, il a indiqué que la coopération touristique avec ces deux municipalités brésiliennes permettrait de créer des liens en matière d'échanges culturels, éducatifs, économiques, entrepreneuriaux et de tourisme durable.

Par conséquent, dans le cadre d'un protocole d'accord avec le gouvernement brésilien, un ensemble d'actions seront développées pour promouvoir le tourisme des deux côtés.

« L'idée est d'utiliser le tourisme pour approfondir les échanges entre les deux pays », a-t-il déclaré.

De son côté, le sous-secrétaire à l'égalité raciale de la mairie de Niterói, Oto Bahia, a indiqué que la municipalité préparait un événement que le Brésil accueillera en 2027, intitulé « Brésil, Afrique du Sud et pays PALOP », en mettant l'accent sur l'Angola.

À cet égard, il a indiqué que la réunion avait permis d'harmoniser les initiatives de développement touristique entre les deux pays, afin de promouvoir efficacement la diaspora touristique.

Oto Bahia a également indiqué que cinq activités étaient déjà programmées à partir de novembre, dont la conférence sur le « Tourisme de la mémoire », qui sera présentée par Afonso Vita, directeur national du soutien touristique, de l'entrepreneuriat et de la formation au ministère du Tourisme.

Il a notamment mis en avant le tourisme, l'entrepreneuriat, l'éducation, la religion et la situation économique.

Le Brésil a été le premier pays à reconnaître l'indépendance de l'Angola, le lendemain de sa proclamation, le 11 novembre 1975. En 1980, les deux pays ont signé l'Accord général de coopération économique, technico-scientifique et culturelle, qui a jeté les bases du développement de la coopération bilatérale.