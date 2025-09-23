Angola: Des produits agricoles angolais bénéficient d'excellents prix sur le marché international - Ministre

23 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par CS/QCB/SB

Luanda — Les produits agricoles angolais sont « bien cotés sur le marché international », un fait qui exige que l'Angola exploite pleinement les opportunités offertes par ce marché, a récemment souligné à Luanda le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Isaac dos Anjos.

Selon le ministre, le pays a reçu des offres d'achat de produits angolais de la part de différents pays, précisant que l'accès à ces marchés n'est possible qu'avec l'entrée d'entreprises d'une certaine taille, ce qui générera le développement nécessaire.

Dans une interview à la Télévision publique angolaise (TPA), le ministre a déclaré que « les petits producteurs ne peuvent être marginalisés », sous peine de voir la communauté internationale refuser l'entrée des produits au marché.

Par conséquent, a-t-il ajouté, il est nécessaire de mettre en oeuvre de bonnes pratiques agronomiques, qui devraient être intégrées dans la nouvelle législation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« L'agriculture génère des revenus importants ; il est donc insensé que nos producteurs ne soient pas habitués à payer ce dont ils ont besoin », a-t-il souligné.

Isaac dos Anjos a également estimé qu'il était nécessaire de changer les mentalités des agriculteurs à cet égard, afin de faciliter l'accès aux instruments de crédit.

« L'accès au crédit est limité, voire inexistant. De ce fait, le secteur agricole a toujours été confronté à une pénurie de ressources », a-t-il expliqué.

Il a également rappelé que le Projet de développement de l'agriculture commerciale (PDAC) était évalué à 152 400 000 USD et qu'à ce jour, 76 200 000 USD avaient déjà été injectés dans le secteur privé et les jeunes entrepreneurs.

Ce projet aide les jeunes à élaborer leurs plans d'affaires, à identifier la banque avec laquelle ils devraient collaborer pour relancer leurs exploitations et à créer une nouvelle exploitation, avec l'aide de l'Agence française de développement.

Il a ajouté qu'un autre projet de relance de la culture du café, notamment ceux de Gabela et d'Amboim, porte déjà ses fruits.

« Grâce à ces projets, nous comptons toujours recevoir 100 millions de dollars supplémentaires pour soutenir l'est de l'Angola, qui serviront à soutenir l'agriculture familiale et commerciale », a-t-il souligné.

Selon lui, il faut dépasser l'idée que l'agriculture doit se limiter à l'agriculture paysanne et lui accorder le droit d'être considérée comme une exploitation familiale.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.