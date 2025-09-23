Angola: Des produits agricoles angolais bénéficient d'excellents prix sur le marché international - Ministre

Luanda — Les produits agricoles angolais sont « bien cotés sur le marché international », un fait qui exige que l'Angola exploite pleinement les opportunités offertes par ce marché, a récemment souligné à Luanda le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Isaac dos Anjos.

Selon le ministre, le pays a reçu des offres d'achat de produits angolais de la part de différents pays, précisant que l'accès à ces marchés n'est possible qu'avec l'entrée d'entreprises d'une certaine taille, ce qui générera le développement nécessaire.

Dans une interview à la Télévision publique angolaise (TPA), le ministre a déclaré que « les petits producteurs ne peuvent être marginalisés », sous peine de voir la communauté internationale refuser l'entrée des produits au marché.

Par conséquent, a-t-il ajouté, il est nécessaire de mettre en oeuvre de bonnes pratiques agronomiques, qui devraient être intégrées dans la nouvelle législation.

« L'agriculture génère des revenus importants ; il est donc insensé que nos producteurs ne soient pas habitués à payer ce dont ils ont besoin », a-t-il souligné.

Isaac dos Anjos a également estimé qu'il était nécessaire de changer les mentalités des agriculteurs à cet égard, afin de faciliter l'accès aux instruments de crédit.

« L'accès au crédit est limité, voire inexistant. De ce fait, le secteur agricole a toujours été confronté à une pénurie de ressources », a-t-il expliqué.

Il a également rappelé que le Projet de développement de l'agriculture commerciale (PDAC) était évalué à 152 400 000 USD et qu'à ce jour, 76 200 000 USD avaient déjà été injectés dans le secteur privé et les jeunes entrepreneurs.

Ce projet aide les jeunes à élaborer leurs plans d'affaires, à identifier la banque avec laquelle ils devraient collaborer pour relancer leurs exploitations et à créer une nouvelle exploitation, avec l'aide de l'Agence française de développement.

Il a ajouté qu'un autre projet de relance de la culture du café, notamment ceux de Gabela et d'Amboim, porte déjà ses fruits.

« Grâce à ces projets, nous comptons toujours recevoir 100 millions de dollars supplémentaires pour soutenir l'est de l'Angola, qui serviront à soutenir l'agriculture familiale et commerciale », a-t-il souligné.

Selon lui, il faut dépasser l'idée que l'agriculture doit se limiter à l'agriculture paysanne et lui accorder le droit d'être considérée comme une exploitation familiale.