Angola: Le pays maintient son engagement en faveur de l'égalité des sexes

New York — L'Angola a souligné, lundi à New York, les progrès réalisés et les mesures en cours pour renforcer le rôle des femmes dans la société.

S'exprimant lors de la réunion de haut niveau organisée pour célébrer le 30e anniversaire de la 4e Conférence des Nations Unies sur les femmes, dans le cadre de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, Ana Paula Sacramento Neto, a souligné les efforts constants déployés par le pays pour élargir l'espace politique des femmes par des actions concrètes sur plusieurs fronts.

Parmi les axes d'intervention stratégiques, elle a mis en avant le renforcement du développement local comme outil de lutte contre la pauvreté et la promotion d'une culture de tolérance zéro à l'égard des violences faites aux femmes, en mettant l'accent sur la protection des droits des femmes et des filles.

La gouvernante angolaise a également mis l'accent sur la création d'un cadre juridique visant à réduire les mariages précoces, les grossesses précoces et toutes les formes de violences faites aux femmes.

La responsable a également évoqué l'importance prioritaire d'élargir l'accès à l'éducation et à la protection sociale, soulignant que ces mesures ont un impact direct sur la construction d'une société plus juste et inclusive.

Ana Paula Sacramento Neto a affirmé que le 30e anniversaire de la Conférence de Pékin représente non seulement un tournant dans la lutte mondiale pour l'égalité des sexes, mais aussi un engagement continu en faveur de la promotion des droits fondamentaux des femmes et des filles dans tous les domaines de la vie.

Elle a indiqué que ce moment invite à la réflexion sur les progrès réalisés et les défis persistants, et a plaidé pour l'urgence de renouveler les engagements visant à accélérer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

La ministre a réitéré que l'Agenda 2063 de l'Union africaine et l'Agenda 2030 des Nations Unies doivent continuer de guider l'action collective, appelant au renforcement de la coopération internationale, au financement adéquat des programmes d'autonomisation politique et à l'intégration de la perspective de genre dans les politiques publiques et les négociations multilatérales.