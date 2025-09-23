Ile Maurice: Un festival des voix du monde à votre portée

Pour la première fois, les African Asia Pacific Choir Games, qui rassemblent des chorales venues d'Afrique et de la région Asie-Pacifique, se dérouleront à Maurice. Pendant deux jours, soit les 27 et 28 septembre, l'île vibrera au rythme des voix locales et internationales, avec des concerts dans des lieux emblématiques comme le Caudan Arts Centre, à Port-Louis, et le stade Côte-d'Or. Entre compétitions, ateliers et concerts de clôture, cet événement offre une occasion unique de découvrir la musique chorale et la richesse culturelle de Maurice. Katrin Caine, directrice des Island Voices Choir et de Rainbow Voices Children's Choir, nous en parle.

«Quelqu'un nous a contactés pour nous dire qu'il souhaitait organiser les Choir Games à Maurice, un des plus grands événements de chant jamais vus dans l'île», raconte Katrin Caine. Les organisateurs avaient repéré la présence des Island Voices sur Facebook et voulaient également recenser d'autres chorales locales. L'événement rassemblera environ 50 chorales locales et 17 chorales internationales.

Katrin Caine raconte comment les chorales qu'elle dirige se sont impliquées. «Nous voulions participer l'an dernier aux Games en Nouvelle-Zélande mais cela revenait àtrop cher. Quand l'événement est venu à Maurice, nous avons décidé de participer. Avec Island Voices, nous avons commencé à préparer nos chants, et nous avons également intégré les enfants avec les Rainbow Voices.»

Pourquoi les organisateurs ont-ils choisi Maurice, cette année ? «Je suppose que Maurice est assez centrale entre l'Afrique et l'Asie. Les chorales africaines et asiatiques sont très différentes dans leur approche et leur style, donc c'est un mélange très intéressant. Et Maurice est magnifique et reste toujours une destination attrayante pour tous.»

Island Voices se réunit chaque mercredi pour répéter. Une partie de la chorale est même allée en Roumanie, il y a deux mois, pour se préparer pour les jeux. Les chorales doivent composer un programme spécifique selon la catégorie dans laquelle elles tombent.

Ainsi, Island Voices figure dans la catégorie chamber choir pour adultes tandis que Rainbow Voices participe dans la catégorie enfants. Chaque chorale doit interpréter un chant d'un compositeur local, un chant d'un autre pays ou dans une autre langue et un chant a cappella, avec des durées précises. Elle ajoute que l'événement est conçu pour attirer un large public et offrir des opportunités variées. «Il y a la compétition principale, mais aussi des activités non compétitives, du counselling, des ateliers, et le concert de clôture où tous les participants chantent ensemble.»

Pour Katrin Caine, le chant en choeur se distingue du chant en solo. «Un choeur standard comprend quatre voix : soprano, alto, ténor et basse. Chaque voix chante une mélodie différente, qui s'harmonise avec les autres. Pour les enfants, certaines voix ne sont pas encore présentes, donc nous adaptons la répartition.»

Ses attentes pour ces deux jours ? «Nous sommes concentrés sur le concours et je suis très excitée de rencontrer certains membres du jury international, qui sont de véritables experts dans leur domaine.» L'esprit est à la fois joyeux et discipliné, précise-t-elle. «Island Voices est normalement très fun mais pour la compétition, chacun doit connaître son répertoire par coeur. Il y a un peu de stress partagé, mais c'est une aventure commune. Pour les enfants, je suis plus détendue, mais je veux qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes sur le moment.»

Les deux chorales, Island Voices (18 à 80 ans) et Rainbow Voices (huit à 16 ans), auront également l'occasion de rencontrer des talents étrangers. «Par exemple, un choeur allemand, les Fortissibros, est très enthousiaste de collaborer et de participer à des ateliers pendant leur séjour. Les jeunes sont motivés par ces échanges et par le fait de chanter avec d'autres chorales.»

Où les chorales mauriciennes se produiront-elles ? «Notre concours aura lieu au Caudan Arts Centre, un lieu confortable et connu de nous. Les événements plus importants, notamment le concert de clôture, se dérouleront à Côte-d'Or. C'est une première pour nous sur ce nouveau site, et je suis curieuse de voir comment tout cela se passera avec tous les chanteurs réunis.»