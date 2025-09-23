Ile Maurice: Double audition pour Chidanand Rughoobar

Chidanand Rughoobar, syndicaliste de la Banque de Maurice (BoM), était convoqué ce mardi 23 septembre au CCID. Son nom figure dans l'article publié sur la page Facebook Scoop.mu, au coeur de la plainte déposée par Tevin Sithanen, fils du futur ex-gouverneur de la BoM.

Une capture d'écran d'échanges WhatsApp, diffusée avec l'article, le cite parmi les personnes qu'il faudrait faire partir de la BoM. Après moins d'une heure d'audition, Chidanand Rughoobar est sorti des Casernes centrales. Les enquêteurs voulaient en savoir plus sur le contexte.

Reconnaissance syndicale : deuxième étape franchie à l'ERT

La première étape avait été franchie le 16 septembre 2025 à l'Employment Relations Tribunal (ERT) dans la demande de reconnaissance officielle de la Bank of Mauritius Employees Union (BOMEU). Lors de cette audience préliminaire, les deux parties avaient été convoquées pour désigner les représentants de la banque centrale et du syndicat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La deuxième étape a été franchie ce mardi 23 septembre quand la BOMEU a été convoquée. Chidanand Rughoobar, président de la BOMEU, a déclaré : «C'était très cordial. Le syndicat devait donner son statement of case. C'est fait. Maintenant, c'est à la BOM d'y répondre.» C'est ce que les représentants de cette dernière feront dans une troisième étape prévue le 30 septembre.

L'ERT aura ensuite jusqu'au 15 octobre pour communiquer sa décision. Par rapport aux nominations du nouveau gouverneur et du Second Deputy Governor, Chidanand Rughoobar souhaite que le syndicat soit consulté. «La priorité reste les employés ainsi qu'une bonne relation entre la direction et le syndicat des employés. Nous restons ouverts au dialogue.»