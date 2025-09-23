Ile Maurice: Maurice collaborera avec la FAO sur un projet visant à réduire les déchets marins

Le ministère de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche va signer un document de projet avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour la fourniture d'une assistance technique pour la mise en oeuvre d'un projet intitulé «Renforcement de la gestion des engins de pêche abandonnés, perdus ou autrement rejetés pour des océans plus propres dans l'océan Indien occidental». Ce dernier sera financé par le gouvernement du Japon et mis en oeuvre en collaboration avec la FAO.

Les engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés (ALDFG) présentent des risques importants en raison de leur capacité de pêche continue, connue sous le nom de «pêche fantôme», qui a un impact négatif sur les stocks de poissons et les espèces menacées.

Les filets, les palangres, les flotteurs, les cordes, les lignes de pêche, les pièges à poissons ou tout autre engin fabriqué par l'homme qui sont conçus pour attraper des poissons ou des organismes marins sont considérés comme capables de pêcher des espèces sauvages dans l'océan, sans que personne ne profite des prises, et ils affectent les stocks de poissons commerciaux déjà épuisés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Initialement problématiques, les ALDFG ont désormais des impacts croissants en raison des progrès des opérations et des technologies de pêche, qui conduisent à une utilisation accrue de matériaux synthétiques et à une augmentation des capacités de pêche ciblant les zones reculées.

De plus, les ALDFG peuvent causer des dangers pour la navigation dans les régions côtières et hauturières, ce qui soulève des inquiétudes quant à la sécurité des activités maritimes. À Maurice, les ALDFG sont un problème reconnu, avec des projets de recherche comme celui de l'université de Maurice qui étudient activement leur impact et développent les meilleures pratiques régionales pour atténuer le problème.

Maurice est donc un pays bénéficiaire important de cette initiative de la FAO qui vise à améliorer la gestion des engins de pêche en fin de vie et des déchets plastiques marins, tout en promouvant une pêche durable et les principes d'une économie circulaire.

Ce projet renforcera les capacités des communautés de pêcheurs et des opérateurs privés à collecter, trier et prétraiter les engins de pêche abandonnés, perdus ou mis au rebut, ainsi que les engins de pêche en fin de vie et leurs composants. Il favorisera l'innovation technologique dans les opérations de pêche, ce qui permettra à terme de réduire l'impact environnemental et d'améliorer la sécurité et la rentabilité.

Les mesures de lutte contre les ALDFG se présentent en trois catégories: prévention (éviter leur apparition), atténuation (réduire leur impact) et traitement (suppression). L'expérience montre que ces mesures peuvent être appliquées aux niveaux international, national, régional et local grâce à divers mécanismes. Pour réduire efficacement les ALDFG et leur contribution aux débris marins, les actions doivent intégrer des solutions préventives, d'atténuation et curatives.

Les interventions du projet seront guidées par les partenariats public-privé, le développement du marché, la sensibilisation et le transfert des connaissances, le renforcement des capacités des gestionnaires des pêches, des autorités portuaires et des agences gouvernementales de gestion de l'environnement et des déchets, l'introduction de meilleures pratiques pour prévenir et réduire les ADFG au niveau national en mettant l'accent sur la sécurité et la santé au travail, et les mesures législatives et de gestion.