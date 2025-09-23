Soudan: Le Premier Ministre participe à la séance Inaugurale de la 80e session de L'Assemblée Générale des Nations Unies

23 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)
Par AfA/Abeer

Le Premier Ministre, Dr Kamil Idris, a participé aujourd'hui au siège des Nations Unies à New York à la séance inaugurale de la 80éme session de l'Assemblée générale, tenue cette année sous le thème : « Ensemble pour un avenir meilleur : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits de l'homme ».

Le Premier Ministre était accompagné du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'Ambassadeur Mohieddin Salem , du Ministre de l'Information de la Culture et du Tourisme, Khalid Al-Ayser, ainsi que du représentant permanent du Soudan auprès de l'ONU, l'Ambassadeur Al-Harith Idris Al-Harith, et d'autres ambassadeurs et hauts responsables.

Dr Kamil Idris prononcera son discours national devant l'Assemblée générale jeudi 25 septembre 2025, présentant les priorités actuelles du Soudan et réaffirmant son engagement à oeuvrer pour la paix, le développement et la promotion des droits de l'homme.

