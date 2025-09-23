Le Président du Conseil de Souveraineté de Transition, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a envoyé un message de félicitations au Serviteur des Deux Saintes Mosquées, Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, Roi du Royaume d'Arabie Saoudite, à l'occasion de la célébration de la Fête Nationale du Royaume.

Dans son message, le Président du Conseil de Souveraineté a exprimé ses félicitations et ses meilleurs voeux de santé et de bonheur et le mieux progrès et la prospérité au peuple frère du Royaume.

Le Président Al-Burhan a salué la fermeté et la profondeur des relations fraternelles entre les deux pays, soulignant son souci à continuer les efforts pour renforcer les aspects de coopération commune, ce qui réalise les aspirations des deux peuples et de servir leurs intérêts.

Le Président du Conseil de souveraineté a également adressé un message similaire à Son Altesse Royale le prince Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier, Premier Ministre, affirmant l'engagement du gouvernement du Soudan à renforcer et développer les relations bilatérales pour répondre aux aspirations des deux peuples frères.