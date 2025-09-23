Cote d'Ivoire: Politiques contre la malnutrition - Des acteurs de huit pays en concertation à Abidjan

Le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition (Cerfam) de Côte d'Ivoire, en partenariat avec le Centre du riz pour l'Afrique (AfricaRice), organise les 23 et 24 septembre 2025, à Abidjan, un atelier régional de consultation sur les politiques de lutte contre la malnutrition.

Les participants à cet atelier proviennent du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Kenya, du Liberia, du Nigeria et de l'Ouganda. L'objectif est de présenter et de valider les résultats de l'analyse des politiques existantes dans les pays cibles, réalisée en 2024, afin d'identifier celles qui influencent la sécurité et la qualité des aliments ainsi que les choix alimentaires.

Il s'agit également de présenter le projet HealthyDiets4Africa, qui vise à combattre la malnutrition en Afrique par la diversification des systèmes alimentaires, aux parties prenantes des pays ; d'échanger sur les bonnes pratiques et les leçons apprises à travers les politiques prometteuses identifiées, et de mettre à jour le document consolidé qui répertorie et analyse de manière exhaustive les politiques existantes dans les pays ciblés par le projet.

Le directeur du Cerfam, Dr Marc Néné, a souligné que l'Afrique est confrontée à des défis nutritionnels majeurs, marqués par le triple fardeau de la malnutrition : la sous-nutrition, les carences en micronutriments et la montée inquiétante du surpoids ainsi que des maladies non transmissibles liées à l'alimentation. « Aujourd'hui, plus d'un milliard d'Africains n'ont pas accès à une alimentation saine. Cette réalité menace non seulement la santé de nos populations, mais aussi le développement socio-économique de nos pays », a-t-il expliqué.

C'est donc pour répondre à cette urgence que le projet HealthyDiets4Africa a été lancé, afin de promouvoir des régimes alimentaires plus sains, durables et accessibles, en s'appuyant sur la diversification des systèmes alimentaires, le renforcement des capacités et la production de données probantes.

Cette rencontre, dit-il, vise à examiner l'analyse des écarts de politiques, qui dresse un état des lieux des politiques nutritionnelles dans les huit pays concernés, ainsi que le recueil de bonnes pratiques, qui présente des exemples inspirants issus du Sud global, comme la réduction obligatoire du sel en Afrique du Sud ou l'étiquetage nutritionnel en Équateur. « Cet atelier est bien plus qu'un exercice technique, c'est un moment stratégique pour apprendre les uns des autres, partager nos réussites comme nos défis, et construire ensemble des politiques plus justes et plus efficaces », a déclaré Dr Marc Néné.

Depuis sa création en octobre 2018, par le président de la République, Alassane Ouattara, champion de l'Union africaine pour le suivi de la mise en œuvre de l'Agenda 2063, selon Dr Marc Néné, le Cerfam se positionne au cœur des efforts continentaux, régionaux et nationaux, comme un catalyseur de changement.

Pour le chef du programme de développement d'AfricaRice, Dr Sali Atanga Ndindeng, cet atelier a été organisé pour valider un document que le Cerfam a élaboré en partenariat avec les autres membres du consortium, en vue de combattre la malnutrition en Afrique. Ce document, dit-il, parle des politiques contre la malnutrition. L'objectif est d'avoir une population qui consomme des aliments nutritifs et sains.

Selon lui, ce projet, qui concerne huit pays d'Afrique, a été financé à hauteur de 12 millions d'euros.