Cote d'Ivoire: Dialogue politique - Le Pdci-Rda appelle à une médiation urgente de l'Onu

Une délégation des Nations unies, conduite par Leonardo Santos Simão, Représentant spécial du Secrétaire général de l'Onu pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (Unowas), a été reçue le 20 septembre 2025, au siège du Pdci-Rda à Cocody. La rencontre, organisée sur instruction du président Cheick Tidjane Thiam, avait pour objectif de faire le point sur la situation politique à un mois de l'élection présidentielle prévue le 25 octobre 2025.

Devant la délégation onusienne, la haute direction du Pdci-Rda a dressé un tableau sombre de l'évolution politique depuis la dernière rencontre d'avril 2025. Le parti estime que la situation s'est détériorée et met en garde contre les « graves risques » pour la paix et la stabilité du pays.

Dans un communiqué rendu public le 22 septembre 2025, le Pdci-Rda a relevé plusieurs préoccupations majeures, à savoir l'absence de dialogue politique : le pouvoir refuserait d'engager un échange sincère avec l'opposition et la société civile, compromettant l'organisation d'élections inclusives et crédibles ; l'instrumentalisation du système judiciaire : le Conseil constitutionnel aurait écarté les principales candidatures de l'opposition, dont celles de Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo et Pascal Affi N'Guessan, en contradiction avec les textes internationaux de protection des droits civils et politiques ; la violation de la loi électorale : la Commission électorale indépendante (Cei) est accusée d'avoir refusé d'organiser la révision annuelle de la liste électorale, privant ainsi des centaines de milliers d'Ivoiriens de leur droit de vote.

Le Pdci-Rda estime que la Côte d'Ivoire, 15 ans après la crise post-électorale de 2010 qui avait fait plus de 3 000 morts, reste loin des objectifs de réconciliation et de paix durable. À cinq semaines du scrutin, le parti craint une nouvelle explosion sociale, nourrie par l'exclusion des principaux candidats de l'opposition, la précarité persistante et la division entretenue par le pouvoir.

Un appel pressant à l'Onu

Au terme des échanges, le Pdci-Rda a invité le secrétaire général de l'Onu à lancer une initiative urgente pour favoriser un dialogue politique inclusif. Le parti dit être prêt à y participer activement, sous l'autorité de son président Tidjane Thiam, afin de contribuer à l'organisation d'une présidentielle transparente, crédible et apaisée. « La Côte d'Ivoire est à un tournant historique. Nous avons le devoir de tracer ensemble un nouveau chemin démocratique dans l'intérêt supérieur de la Nation », a insisté la direction du Pdci-Rda.