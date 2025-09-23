Cote d'Ivoire: Bonne gouvernance - 50 entreprises en formation pour renforcer la conformité anti-corruption

La Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a abrité le 22 septembre 2025, la cérémonie d'ouverture de la troisième session de formation sur la conformité anti-corruption, présidée par Zoro Bi Ballo Épiphane, président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg).

Organisée par l'Académie de la bonne gouvernance et du Leadership anti-corruption (Abg-Lac), en partenariat avec le Fdfp, le Pagof2 - Expertise France et l'Agence française anti-corruption (Afa), cette formation regroupe plus d'une cinquantaine d'auditeurs issus d'entreprises publiques et privées, venus renforcer leurs capacités aux côtés d'experts nationaux et internationaux pendant cinq jours.

Dans son allocution, le président de la Habg a rappelé : « La lutte contre la corruption ne se limite pas à la répression. Elle repose sur la formation, la responsabilisation et la mise en place de mécanismes internes de conformité. Le secteur privé, qui représente les deux tiers des ressources du pays, doit s'engager pleinement dans cette dynamique ».

Il a également insisté sur la nécessité pour les entreprises de se conformer aux obligations légales prévues par l'ordonnance 66-2013, tout en soulignant l'importance d'un financement durable de ces formations grâce à la taxe professionnelle.

Avec cette troisième cohorte, l'Abg-Lac confirme son rôle de hub sous-régional dédié à la promotion de la bonne gouvernance, de l'intégrité et du leadership anti-corruption. Cette initiative s'inscrit dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, qui fait de la transparence et de la bonne gouvernance des leviers essentiels du développement.

Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie d'ouverture. Prof. Patrick Benoît Gbakou, directeur de Cabinet de la Habg, a souhaité la bienvenue aux participants. Quant à Mme Nicole Nkoa, directrice du Pagof2, elle a mis en avant l'importance de la coopération francophone en matière de transparence. Rachelle Liabra, représentant le secrétaire général du Fdfp, Dr Philippe N'Dri, a réaffirmé l'appui constant du fonds au projet.

Dr Antoine Ullestad de l'Afa a insisté sur l'intégration de la conformité dans la gouvernance des entreprises. Enfin, un témoignage d'une Pme bénéficiaire du projet Eurocham est venu illustrer les impacts concrets de ce dispositif.