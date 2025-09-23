Cote d'Ivoire: Santé aéronautique - Le pays dispose d'un plateau technique de pointe

Certifiée Iso 9001 version 2015, la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique de Côte d'Ivoire (Sodexam) ne cesse d'oeuvrer pour le maintien de la qualité dans tous ses secteurs d'activité. C'est le cas dans le domaine de la santé aéronautique, avec le Centre à vocation régionale de médecine aéronautique et aéroportuaire (Cerma).

Méconnu du grand public, il comprend deux départements distincts : le Département de médecine aéroportuaire (Dema), qui élargit ses services à tout citoyen désireux de bénéficier de soins de qualité, et le Département d'expertise du personnel aéronautique (Dempa), qui offre un service conforme aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (Oaci).

Le Cerma dispose d'infrastructures de dernière génération dédiées à la médecine aéronautique. C'est le constat fait par des journalistes membres de l'association des Médias pour la science et le développement (Msd), en immersion dans ledit centre le vendredi 19 septembre 2025.

Situé à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le Cerma regroupe plusieurs spécialités médicales, entre autres, Orl ; psychiatrie ; pneumologie ; urologie ; cardiologie ; diabétologie ; infectiologie ; ophtalmologie ; hématologie ; gastro-entérologie ; neurologie. Cet établissement, ouvert au grand public, accepte certaines cartes de compagnies d'assurances.

Faut-il le rappeler, la médecine aéronautique étudie les effets des vols sur la santé physique et mentale du personnel de bord, des passagers et des communautés vivant dans l'environnement aéroportuaire. Et ce, dans le but d'assurer la sécurité et le confort dans le domaine aéronautique.

Au terme de cette visite, les journalistes ont remercié Mamadou Traoré, président de Msd, pour cette belle initiative.

Représentant le directeur général de la Sodexam, Ollo Hermann, directeur du centre d'expertise régionale, s'est réjoui de la présence des communicateurs dans les locaux du Cerma. Pour lui, nul doute que cela renforcera la compréhension de la médecine aéronautique.