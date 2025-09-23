Cote d'Ivoire: Abidjan Média Forum - La 4e édition mise sur la préservation de la paix

La 4ᵉ édition de l'Abidjan média forum (Amf), tenue le vendredi 19 septembre 2025, à Abidjan, a placé la presse au centre des débats sur l'avenir démocratique du pays. Organisé par le groupe « L'Intelligent d'Abidjan », l'événement s'est articulé autour du thème, « Côte d'Ivoire : contribution des médias pour une élection apaisée ».

Durant ces assises, intervenants et partenaires ont unanimement souligné la responsabilité du quatrième pouvoir.

À cette occasion, Dr Yamoussa Coulibaly, Pdg de Challenge immobilier international (Chim Inter), porte-parole des soutiens de l'événement, a insisté sur la nécessité de préserver un climat stable pour bâtir et prospérer, tout en rendant hommage aux journalistes qu'il considère comme des garants de la paix. Pour lui, leur mission dépasse la simple information, car ils portent un message vital pour la société.

Dans le même esprit, Adjé Silas Metch, ministre délégué chargé des Sports et du Cadre de vie, a exhorté les professionnels de la presse à « relever le défi impérieux d'une élection apaisée », rappelant que la stabilité nationale repose en grande partie sur la qualité de leur travail.

De son côté, Alafé Wakili, directeur du groupe « L'Intelligent d'Abidjan », organisateur et initiateur de l'Amf, a présenté cette plateforme comme un lieu de réflexion collective et d'échanges constructifs. L'objectif est de permettre aux acteurs des médias d'identifier ensemble des solutions face aux défis qui jalonnent leur métier.

Cette 4e édition confirme, selon Alafé Wakili, le rôle incontournable de la presse dans la consolidation de la démocratie ivoirienne, surtout à l'approche d'une échéance électorale décisive.