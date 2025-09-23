Sénégal: Le directeur général de l'APIX revient sur les retombées de ses dernières missions économiques à l'étranger

Dakar — Des contacts ont été noués, des discussions entamées et des mémorandums d'entente signés avec des partenaires, des joint-ventures passées entre des entreprises sénégalaises et celles d'autres pays lors des récentes visites et missions de l'Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), a assuré son directeur général, Bakary Séga Bathily.

Ces résultats ont été obtenus, pour la plupart, lors des visites officielles effectuées par le Premier ministre, Ousmane Sonko, dans plusieurs pays, dont la Chine, les Émirats arabes unis et la Turquie, selon M. Bathily.

"Toutes ces visites officielles ont permis d'établir des contacts et d'entamer des discussions (...). Nous avons invité les partenaires à les conclure par des contrats, qui seront présentés durant le forum 'Invest in Sénégal"', prévu les 7 et 8 octobre prochain, à Dakar, a-t-il déclaré dans un entretien à l'APS.

Interrogé sur les retombées de sa participation aux visites officielles essentiellement économiques du Premier ministre, il signale qu'elles ont permis à l'APIX de signer des mémorandums d'entente, de passer des joint-ventures entre des entreprises sénégalaises et celles d'autres pays, et de nouer des partenariats qui vont favoriser l'érection d'unités industrielles au Sénégal.

L'accord de partenariat signé par la Société immobilière du Cap-Vert (Sénégal) avec une entreprise chinoise est l'un des résultats les plus importants de la participation de l'APIX aux visites officielles du Premier ministre, selon son directeur général.

Une unité de fabrication de matériaux de construction sera notamment implantée à Diass, grâce à cet accord, a-t-il dit.

Dans le secteur de la pharmacie, deux entreprises locales, Avenir Médical et Carrefour Médical, ont signé des accords avec des partenaires, a signalé Bakary Séga Bathily.

Carrefour Médical, cette entreprise privée sénégalaise spécialisé dans l'étude, le conseil et la fourniture d'équipements, de matériels et consommables médicaux, va se lancer dans la production d'unités de dialyse et de médicaments destinés au marché africain, a-t-il annoncé, ajoutant qu'Avenir Médical développe avec un partenaire chinois des projets de transformation et de fabrication de matériels médicaux.

Ces partenariats feront l'objet de discussions lors du forum "Invest in Senegal" prévu les 7 et 8 octobre 2025, à Dakar, selon le directeur général de l'APIX.

"Ce sera le moment de montrer (...) les retombées des missions et visites effectuées au cours des six derniers mois, les contrats finalisés entre l'État et les investisseurs", a-t-il dit.