Sénégal: Les grèves dans le secteur de la justice ont 'freiné' la création d'entreprises, selon le directeur général de l'APIX

Dakar — Les récentes grèves dans le secteur judiciaire ont "freiné" la création d'entreprises au Sénégal, car une partie des travailleurs de la justice, les greffiers notamment, joue un rôle crucial dans l'enregistrement des nouvelles sociétés, a déclaré à l'APS le directeur général de l'Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), Bakary Séga Bathily.

L'APIX a enregistré 9 200 entreprises créées au cours du premier semestre de cette année, beaucoup moins que la moyenne semestrielle de l'année dernière, a laissé entendre M. Bathily, imputant cette baisse aux grèves menées dans le secteur de la justice.

En 2024, l'agence chargée des investissements a dénombré quelque 26 000 nouvelles entreprises, soit une moyenne de 13 000 par semestre, contre 9 200 pour le premier semestre de cette année, selon lui.

"Au cours des dernières semaines, des grèves à répétition de l'administration judiciaire ont freiné la création d'entreprises, car le rôle des greffiers est crucial dans l'enregistrement des sociétés", a déclaré le directeur général de l'APIX dans un entretien à l'APS.

Celles enregistrées par l'agence chargée des investissements ne représentent qu'environ 40 % des entreprises créées au Sénégal, a-t-il signalé, ajoutant que les autres sociétés sont déclarées auprès des chambres de commerce.

Bakary Séga Bathily salue par ailleurs l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un nouveau Code des investissements.

Le projet de loi voté jeudi dernier par les députés introduit "une réelle innovation" en permettant aux entrepreneurs d'accéder à un "dispositif d'assistance complet", selon M. Bathily.

"Un projet agricole de 15 à 20 millions de francs CFA peut être maintenant enregistré directement à l'APIX, où il bénéficiera d'avantages fiscaux et d'un accompagnement technique, avec un interlocuteur unique chargé de suivre toute la procédure d'enregistrement", a-t-il dit en parlant des avantages de la réforme des investissements au Sénégal.

"En plaçant l'APIX au coeur du dispositif [de gestion des investissements], nous simplifions les procédures, réduisons les lourdeurs administratives et offrons un service premium (autrement dit, un service haut de gamme, de qualité supérieure) aux investisseurs", a assuré Bakary Séga Bathily.

La simplification des procédures découle de la volonté du gouvernement de soutenir le secteur privé national et de créer un environnement favorable à la durabilité et à la croissance des entreprises, selon le directeur général de l'APIX.