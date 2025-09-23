Dakar — Le Sénégal aspire à diversifier davantage sa coopération économique en s'inspirant surtout, en ce qui concerne les investissements, de pays africains et asiatiques connus pour leur attractivité, a dit à l'APS le directeur général de l'Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), Bakary Séga Bathily.

C'est dans cette logique que l'APIX a pris part aux visites officielles du Premier ministre dans des pays d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient, selon M. Bathily.

Le Sénégal a choisi de "diversifier davantage sa coopération économique en s'inspirant des modèles de croissance rapide observés en Asie, au Moyen-Orient et dans certains pays africains", a-t-il signalé dans un entretien à l'APS.

"Nous avons beaucoup à apprendre de nations parties du même niveau que nous dans les années 60 et 70, mais qui ont su accélérer leur développement", a reconnu le directeur général de l'APIX.

Les visites officielles effectuées récemment par le Premier ministre en Chine, aux Émirats arabes unis et en Turquie s'inscrivent dans cette diversification des partenariats et cette volonté de s'inspirer de l'expérience d'autres pays, selon lui. "Ces pays figurent parmi les principaux émetteurs d'investissements et de technologies dans le monde", a souligné le directeur général de l'APIX, ajoutant qu'ils ont des taux de croissance élevés.

À son avis, les profondes transformations économiques durent forcément longtemps. "On ne transforme pas un pays en un mandat ou deux", a-t-il répondu à une question relative au programme de développement "Sénégal 2050", estimant qu'il faut "des cycles très longs" pour y arriver.

S'agissant des profondes transformations économiques, "tous les modèles que vous avez vus ont en commun quelque chose : ils ont duré vingt-cinq ans, trente ans...", a soutenu Bakary Séga Bathily en donnant des exemples : l'Arabie saoudite, l'Égypte, le Japon, le Maroc et la Turquie.

Le Sénégal jouit d'un leadership politique fort et d'une stabilité institutionnelle et économique, qui "rassurent les investisseurs et font du [pays] un îlot de garantie et de sécurité de l'investissement [...] en Afrique de l'Ouest, et même en Afrique, ce que nous tentons de valoriser", a poursuivi M. Bathily.

Selon le directeur général de l'APIX, une centaine d'entreprises chinoises, 50 entreprises britanniques et 44 entreprises allemandes prendront part au forum "Invest in Sénégal" prévu les 7 et 8 octobre 2025.

La Turquie et des pays du golfe Persique vont y participer, a-t-il dit, précisant que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis seront représentés par leur ministre chargé des Investissements.