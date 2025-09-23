Les commerçants du marché de Keur Matar, un quartier populaire de la commune de Tivaouane, ont annoncé, lundi, leur décision de suspendre le paiement des taxes, jusqu'à ce que la municipalité prenne des mesures urgentes pour sécuriser et assainir ce lieu vital pour l'économie locale.

Les commerçants de Keur Matar dénoncent ce qu'ils qualifient de "négligence prolongée" de la municipalité, qui se traduit par le manque de services de base dans leur espace de travail.

Selon le délégué du marché, Lamine Dème, l'infrastructure est dépourvue de moyens élémentaires de fonctionnement. "Le marché ne dispose ni de portail, ni d'éclairage, ni de gardien, ce qui favorise la recrudescence des vols", a-t-il déploré.

Le représentant des commerçants a également pointé du doigt l'absence d'un service de nettoyage régulier, une carence qui a conduit à l'insalubrité des lieux.

"Les toilettes sont inutilisables et les abords du marché sont envahis par des montagnes d'ordures", a-t-il ajouté, évoquant les risques sanitaires qui pèsent sur les usagers du marché et les populations riveraines.

Les commerçants rappellent que le marché de Keur Matar constitue une source essentielle de revenus pour de nombreuses familles de Tivaouane.

Il accueille quotidiennement des vendeurs de denrées alimentaires, de produits de première nécessité et de petits artisans. "Cet espace est notre outil de travail. Son abandon met en péril nos activités et la sécurité des clients", a insisté M. Dème.

Après plusieurs démarches infructueuses auprès de la mairie, les occupants disent avoir décidé de hausser le ton.

Ils annoncent qu'ils ne paieront plus les taxes municipales tant que des solutions concrètes ne seront pas apportées.

"Nous demandons l'implication des autorités locales et administratives, afin que la situation soit réglée dans les plus brefs délais", ont-ils martelé.

Cette fronde des commerçants met en lumière la question récurrente de la gestion et de l'entretien des marchés de quartier, souvent confrontés à des problèmes structurels et organisationnels qui affectent l'activité économique et la qualité de vie des habitants.

Interrogé par l'APS, Badou Ndiaye, un agent municipal reconnait la justesse des revendications des commerçants du marché de Keur Matar et salue leur endurance.

Il dit toutefois souhaiter une bonne entente entre les commerçants du marché de Keur Matar et les autorités municipales, sous la conduite du maire Demba Diop Sy.