Sénégal: Mabouba Diagne préconise la 'transformation structurelles' des systèmes agro-alimentaires

Diamniadio — La souveraineté alimentaire du Sénégal passe par "une transformation structurelle" des systèmes agroalimentaires du pays par le biais d'une main d'oeuvre qualifiée, a réaffirmé le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Mabouba Diagne.

"Pour faire du Sénégal une puissance agricole moderne assurant sa souveraineté alimentaire, nous devons opérer une transformation structurelle de nos systèmes agroalimentaires. Cette transformation passe impérativement par la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, en phase avec les besoins des territoires et les défis du marché", a-t-il notamment déclaré.

Mabouba Diagne présidait lundi l'ouverture d'un atelier consacré à l'état des lieux de la Stratégie nationale de formation agricole et rurale (SNFAR).

D'une durée de deux jours, cette rencontre se tient sous l'égide du Bureau de la formation professionnelle agricole (BFPA), en partenariat avec le Réseau des acteurs de la formation agricole et rurale au Sénégal (FARSEN) et le Réseau international formation agricole et rurale.

Il marque "une étape décisive" pour l'avenir du secteur agricole sénégalais, selon les organisateurs.

L'atelier regroupe les parties prenantes, des représentants d'institutions universitaires et de recherche, divers acteurs ainsi que des responsables des écoles de formation et les représentants des producteurs.

Devant les participants, M. Diagne a plaidé pour "une formation ancrée dans le concret, combinant davantage de pratique sur le terrain à la théorie, s'inspirant des modèles éprouvés au Brésil ou en Italie".

Il a également souligné la nécessité de 'l'impérative intégration" des nouvelles technologies, et particulièrement de l'Intelligence artificielle, comme outils au service de la modernisation des pratiques agricoles, de la gestion des exploitations et des circuits de commercialisation.

Selon le président du Réseau des acteurs de la formation agricole et rurale au Sénégal (FARSEN), Souleymane Sarr, les travaux de cet atelier permettront d'établir "un diagnostic précis" du dispositif de formation actuel, afin de "bâtir une stratégie rénovée, capable de former les talents qui porteront la nouvelle économie agricole sénégalaise".

Dans ce cadre, dit-il, la rencontre "s'inscrit pleinement" dans la vision des nouvelles autorités visant à bâtir "'un Sénégal souverain, juste et prospère", où la formation professionnelle est un axe majeur de la Stratégie nationale de développement (SND 2025-2029).